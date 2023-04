B&B, hotel e ristoranti: tutto esaurito 

E il boom di presenze c’è stato soprattutto nel centro storico grazie alle Pratzas allestite con maestria dalle associazioni e da chi ha a cuore le tradizioni. Tra le più visitate Casa Mascia, Casa Serpau, Domu Elvira e le tre dell’associazione La Forgia presieduta da Antonio Mattana, da sempre tra i protagonisti della manifestazione. Molti gli stranieri, in particolare tedeschi, svizzeri e scandinavi. E tanti – questa una delle belle novità – i disabili in carrozzina che hanno usufruito dell’assistenza dell’associazione Domu Mia: «Li abbiamo accompagnati in piazza – dice il presidente Ninni Santus - tutto è stato ben organizzato grazie allo spirito di collaborazione che ci deve essere a Muravera ma anche tra i Comuni».

Numeri mai visti ad aprile: posti letto esauriti nei b&b e piccoli residence, ristoranti che hanno fatto sino a tre turni per pranzo, auto parcheggiate sulla nuova 125. «È l’evento al quale teniamo di più – mette in evidenza Matteo Plaisant, assessore al turismo - ed è stato bello riscoprire un grande spirito di collaborazione. Il segreto del successo è stato questo, l’impegno e il sacrificio dei muraveresi per presentare ai visitatori un paese meraviglioso fatto di addobbi, fiori, tradizioni, arance e allegria».

Se la sagra degli agrumi era la prova generale per la stagione turistica nel Sarrabus c’è da aspettarsi un boom senza precedenti. Perché domenica (ma anche ieri sera con lo spettacolo del sindaco di Scraffingiu) Muravera è stata presa d’assalto come mai in passato. Un assalto ordinato - grazie all’imponente servizio di sicurezza e ad una organizzazione impeccabile - che ha fatto registrare dall’inizio della cinque giorni di festa (si andrà avanti sino a questo pomeriggio) cinquantamila presenze.

Il boom

Numeri mai visti ad aprile: posti letto esauriti nei b&b e piccoli residence, ristoranti che hanno fatto sino a tre turni per pranzo, auto parcheggiate sulla nuova 125. «È l’evento al quale teniamo di più – mette in evidenza Matteo Plaisant, assessore al turismo - ed è stato bello riscoprire un grande spirito di collaborazione. Il segreto del successo è stato questo, l’impegno e il sacrificio dei muraveresi per presentare ai visitatori un paese meraviglioso fatto di addobbi, fiori, tradizioni, arance e allegria».

Il Sarrabus

Un contributo fondamentale quello di Villaputzu e San Vito per le etnotraccas, ma anche di Castiadas e Villasimius. All’inaugurazione di piazza Maria Carta era presente Luigi Lai, il grande maestro di launeddas di San Vito. E c’era – entusiasta – anche Giuseppe Carta, l’artista che ha realizzato le sculture dell’arancia.

L’organizzazione, a cura del Comune e della neonata Pro Loco, è stata la migliore degli ultimi anni. Presi d’assalto bar, pizzerie, venditori ambulanti: in serata avevano esaurito le scorte. «Mai vista tanta gente come domenica – mette in evidenza Alessandro Carta del bar CentrAle in Piazza Europa – ma la cosa più bella è che i turisti si stanno trattenendo qualche giorno, un movimento continuo da sabato ad oggi. L’idea di sfruttare il ponte del 25 aprile è stata ottima».

Muravera, insomma, ha retto l’urto dei cinquantamila. «La nuova ditta che gestisce il servizio dei rifiuti – sottolinea il sindaco Salvatore Piu – ha riconsegnato ai cittadini un paese pulito in poche ore, dobbiamo dargliene merito perché non era facile». Per Piu «abbiamo fatto il rodaggio in vista dell’edizione numero cinquanta, quella del prossimo anno. Sarà memorabile». Il sindaco anticipa anche l’altro grande evento muraverese, quello del carnevale estivo che si tiene ad agosto: «Sarà un’edizione al top con le migliori maschere della Sardegna».

