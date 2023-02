B&B e strutture partono col botto,  è già tutto esaurito 

Sarà l'edizione dei record e in città c’è già il tutto esaurito. Grande soddisfazione per gli operatori anche se per qualcuno è un vero problema trovare un posto letto. In particolare per i commercianti ambulanti che per la tre giorni arriveranno da lontano e non sanno dove trascorrere la notte. È il caso di due sorelle di Sassari che da giorni cercano disperatamente un B&B in città «ma non troviamo nulla. Rientrare ogni sera a casa sarebbe un’impresa, troppo lontano e troppo costoso» ripetono. Hanno spulciato siti internet, interpellato agenzie ma a Oristano ormai non risultano più stanze disponibili. «Solo qualche hotel ha ancora qualche posto libero ma i prezzi lievitano» dicono le due ambulanti che, se non dovessero trovare spazio in qualche paesino della zona, saranno costrette a dormire nel proprio furgone.

Già da settimane gli affittacamere e i B&B risultavano al completo e per la città è certamente un segnale positivo che fa ben sperare. La Sartiglia porta sempre un grande movimento e quest’anno, dopo il periodo difficile legato all’emergenza sanitaria e a una generale crisi, è un risultato ancora più importante.

RIPRODUZIONE RISERVATA