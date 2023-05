B&b e affitti brevi, è boom di alloggi solo per i vacanzieri 

«Tutto è dovuto all’incertezza del diritto e all’alta tassazione sulle rendite che colpisce chi affitta», dice Stefano Tolu, responsabile per la provincia di Cagliari di Federproprietà, l’associazione che assiste i piccoli proprietari. «Chi possiede un immobile ci pensa due volte prima di darlo in locazione. Se si affitta una casa per lunghi periodi si rischia di dover attendere parecchi mesi, se non anni, per rientrarne in possesso sia che si arrivi al termine del contratto, che in caso di morosità». Quest’ultimo, soprattutto, è l’incubo dei proprietari che – visto il vertiginoso aumento degli sfratti perché è cresciuta la morosità, anche incolpevole, degli inquilini – sono sempre più diffidenti. «A questo si aggiungono gli alti costi di gestione delle manutenzioni, e adesso, per tanti, pure quelli della riclassificazione energetica dell’immobile. Per non parlare poi delle tasse, di cui la più gravosa è l’Imu».

Tanti posti letto aggiuntivi (4mila soltanto a Cagliari) per chi viene in vacanza in Sardegna, ma l’ospitalità comincia ad avere un drammatico rovescio della medaglia nella fame di case. L’emergenza abitativa è infatti una realtà pressante ovunque nell’Isola. Da Cagliari a Sassari, da Quartu a Olbia, fino ai centri costieri più piccoli. Trovare un’abitazione in affitto a canone contenuto (e nel vuoto dell’edilizia residenziale pubblica) è sempre più difficile per tante, troppe famiglie. Al di là dei danni di un’inesistente politica della casa, perché si è arrivati a questo punto?

L’associazione dei proprietari di immobili lo definisce «un significativo spostamento» del mercato degli affitti. Un fenomeno che sta lasciando senza un tetto migliaia di famiglie anche in Sardegna, tendenza confermata dal Sunia (Cgil), il principale sindacato degli inquilini. Crolla il numero delle locazioni di lunga durata per uso abitativo, mentre cresce il mercato degli affitti brevi destinati ai turisti. Oltre 22mila, nell’Isola, le strutture dell’extralberghiero; appartamenti la maggior parte, poi b&b e affittacamere. E sono ben 8mila in più, rispetto allo scorso anno, gli operatori registrati nella nuova piattaforma della Regione.

Il rovescio della medaglia

Spese e fisco

«Tutto è dovuto all’incertezza del diritto e all’alta tassazione sulle rendite che colpisce chi affitta», dice Stefano Tolu, responsabile per la provincia di Cagliari di Federproprietà, l’associazione che assiste i piccoli proprietari. «Chi possiede un immobile ci pensa due volte prima di darlo in locazione. Se si affitta una casa per lunghi periodi si rischia di dover attendere parecchi mesi, se non anni, per rientrarne in possesso sia che si arrivi al termine del contratto, che in caso di morosità». Quest’ultimo, soprattutto, è l’incubo dei proprietari che – visto il vertiginoso aumento degli sfratti perché è cresciuta la morosità, anche incolpevole, degli inquilini – sono sempre più diffidenti. «A questo si aggiungono gli alti costi di gestione delle manutenzioni, e adesso, per tanti, pure quelli della riclassificazione energetica dell’immobile. Per non parlare poi delle tasse, di cui la più gravosa è l’Imu».

I risparmi investiti

Ecco spiegato perché, sottolinea Tolu, «un numero crescente di proprietari sceglie la formula degli affitti brevi ai turisti». Maggiori garanzie e maggiore guadagno. «Tanti si sono accollati mutui decennali, hanno deciso di investire i propri risparmi nel mattone per lasciare qualcosa ai figli, e nell’attesa cercano di arrotondare la pensione».

La gestione

La pensione oppure lo stipendio. Maurizio Battelli, presidente di Extra, associazione attiva nel settore extralberghiero, dice che la maggior parte dei proprietari di immobili destinati agli affitti brevi gestiscono l’attività in prima persona. «Sono host di Airbnb, e anche superhost quando ricevono valutazioni sempre positive. Su 18mila appartamenti, villette e ville sul mercato in Sardegna, direi non meno di 14mila. Un impegno, certo, perché sono persone che hanno un altro lavoro e con questa attività riescono a integrare il reddito». La maggior parte, dunque. «Poi ci sono anche operatori professionali che gestiscono più case, alcuni anche cinquanta».

L’accoglienza

Ristrutturare e affittare ai turisti è una scelta di tanti, sempre di più. A Cagliari, sottolinea Battelli, «l’offerta è aumentata di almeno il 15% rispetto al 2022, e da qui alla fine dell’anno nasceranno altre strutture». Oggi sono 1.600, più di 4mila posti letto. «Senza l’extralberghiero Cagliari sarebbe come 30 anni fa, quando in agosto non si vedeva neanche un turista in giro. Senza queste case a disposizione, in città non si potrebbe organizzare neanche un evento».

