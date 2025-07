B&B e affittacamere, un vero boom 

Si annidano nelle zone strategiche, vicino al Policlinico e alla stazione di San Gottardo, lungo le arterie principali, come via Giulio Cesare, o tra gli stretti vicoli del centro storico. Qualcuno ben segnalato, altri più nascosti, comunque quasi onnipresenti. Il boom delle strutture extra-alberghiere è arrivato anche a Monserrato, dove bed & breakfast e alloggi per vacanze sono in rapidissimo aumento.

La banca dati

Secondo la banca dati del ministero del Turismo, le strutture attive sono 83. Tra queste quattro b&b, tutti con il Codice Identificativo Nazionale (Cin) verificato, sei alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, anch’essi con Cin verificato, e 73 alloggi privati: 57 con il Cin verificato, cinque con il Codice non verificato e undici senza Codice. I numeri variano leggermente secondo i criteri della Regione, che segnala 95 strutture dotate di Iun (Identificativo Univoco Numerico). La banca dati regionale individua in città sette b&b, cinque affittacamere, una casa vacanza e 82 alloggi privati.

Prenotazioni in aumento

In ogni caso, sulla scia dei prezzi inferiori rispetto a Cagliari, sono tante le prenotazioni che arrivano dai turisti italiani e stranieri. Che però in città si fermano solo per dormire. «La maggior parte degli stranieri è venuta a giugno, ora con i prezzi molto alti per i trasporti stanno probabilmente scegliendo altre zone», spiega la titolare di “Edomat”, b&b in via dei Gracchi. «Abbiamo soprattutto italiani che vengono dalla penisola, alcuni stanno fino a una settimana. Qualcuno chiede informazioni su Monserrato, ma quando escono la sera la prima cosa che dicono è che non trovano niente di aperto e nessuno in giro». Il b&b “Sun e Sardinia” di via dell’Argine fa il pieno di stranieri. «Gli italiani arrivano ad agosto, ora abbiamo molti turisti da Germania, Spagna, Francia, Malta e dall’Est, arrivano con le rotte low cost», evidenzia Luca Pusceddu. «Restano in città solo per il pernottamento, perché apprezzano la posizione che dal punto di vista logistico è perfetta. Ma sono interessati principalmente al centro di Cagliari o a visitare le spiagge del litorale». La città resta quindi un dormitorio, tanto che turisti in giro per il vasto centro storico, o a passeggio lungo i giardini del Redentore non se ne vedono mai. Per invertire la rotta il Comune punta sulle tradizioni.

L’offerta

«Stiamo cercando di creare un’offerta turistica attraverso i cammini religiosi, come quelli di San Saturnino, Bonaria e San Giorgio, che oltre all’aspetto spirituale costituiscono indotto economico: i b&b possono fare da punti di ristoro per i pellegrini», dice l’assessora al Turismo Emanuela Stara. «Abbiamo diverse manifestazioni, come la festa di San Lorenzo e la festa della Madonna, che possono fare di Monserrato un punto di riferimento», aggiunge il sindaco Tomaso Locci. «In più, garantiamo eventi tradizionali come Portalis Obertus e stiamo cercando di ripristinare iniziative come il Palio della Botte e la Festa del Vino, con degustazioni garantite dalle associazioni e i produttori locali».

