B&b e affittacamere, pesa il caro trasporti: piene 7 stanze su 10  

Bene ma non benissimo. Ancora è presto per fare bilanci, ma dalle proiezioni sembra che quest’anno il settore extra alberghiero non sia andato secondo le aspettative. Le prenotazioni di b&b, affittacamere e case vacanze non hanno raggiunto i numeri record dell’anno scorso ma rimangono comunque più che soddisfacenti. Il capoluogo si sta dimostrando una meta preferita soprattutto dai vacanzieri di fascia alta, disposti a spendere anche più di 200 euro a notte. Ma non basta, per cercare di migliorare prestazioni e bilanci c’è solo un’alternativa: uscire dal “letargo” invernale causato dalle compagnie low cost che puntano su orizzonti internazionali.

Niente pienone

Maurizio Battelli, presidente di Extra, associazione attiva nel settore extra alberghiero, fa la radiografia al settore. «A oggi 18 agosto Cagliari ha il 73 per cento delle 1.569 strutture prenotate». Un dato negativo? «No, non c’è stato il pienone perché, al contrario dei numeri record registrati all’aeroporto di Elmas, la permanenza media è stata inferiore rispetto all’anno scorso: 3,5 giorni contro i 4,2 del 2022». Perché? «C’è stato un aumento dell’offerta e oggettivamente, senza ulteriore programmazione, occuparle tutte è difficile».

Non è solo l’offerta, a incidere sul calo di fatturato anche l’aumento dei costi di trasporto. «I biglietti di navi e aerei sono aumentati a dismisura». Ma a tirare il freno a mano hanno contribuito anche le low cost. «Le coincidenze dei voli sono fondamentali. Spesso le compagnie programmano andata e ritorno nell’arco di tre giorni ed è su questo arco di tempo che si basa la permanenza in città dei viaggiatori. L’extra alberghiero è diverso dai villaggi turistici dove, grazie ai voli charter, la vacanza dura da domenica a domenica».

Notti più care

A parte la crescita dei costi di trasporto, anche l’aumento delle spese delle strutture ha condizionato i turisti. «La maggiore perdita sul mercato è stata compensata da una crescita del 12 per cento del costo per la permanenza nei b&b. Ci consola il fatto che nel capoluogo il costo medio delle strutture già prenotate è di 123 euro, mentre per le strutture libere il costo giornaliero è di 149 euro, ma dovrebbe scendere».

La ripartenza

Per Maurizio Battelli i prossimi due mesi andranno meglio. «Siamo intorno al 45 per cento di prenotazioni, per settembre e ottobre prevediamo numeri positivi». Cos’è mancato quest’anno? «A Cagliari, come in altre zone della Sardegna, è saltato il mercato italiano. Dobbiamo fare di tutto per evitarlo». Come? «Soprattutto aggirando il “letargo” da novembre ad aprile, quando i voli diminuiscono notevolmente. Dobbiamo puntare sulle destinazioni estere, come durante l’estate: Francia, Germania, Olanda. Le strutture extra alberghiere cittadine e della costa sono sempre disponibili, così come lo sono quelle dell’interno». Una proposta? «Dobbiamo provarci, Regione e Come devono fare di più». Un esempio? Perché una parte della tassa di soggiorno cagliaritana, che ammonta a 1,5 milioni di euro, non viene destinata all’incentivazione dei voli internazionali? Sarebbero sufficienti pochi milioni di euro da mettere a disposizione dell’aeroporto».

Le aspettative

Sulla stesa linea Laura Zazzara, dell’associazione bed and breakfast in Cagliari e Sardegna che raggruppa oltre 300 strutture del capoluogo. «Purtroppo i costi di aerei e navi si sono fatti sentire e gli italiani hanno scelto destinazioni più economiche: Grecia, Tunisia e Spagna. Ma con il calo delle spese di viaggio speriamo di tornare ai livelli del 2022».

RIPRODUZIONE RISERVATA