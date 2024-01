B&b e affittacamere, crescita record 

L’ultimo segno positivo è stato registrato a Capodanno. Il trend in crescita di b&b e affittacamere non conosce tentennamenti, ogni anno il numero delle strutture ricettive extralberghiere aumenta di circa il 18 per cento. Un fenomeno che rappresenta una voce importante per il capoluogo della Sardegna, non solo perché concede opportunità di lavoro e di reddito ai proprietari ma anche perché offre ospitalità ai turisti in periodi “morti”, contribuendo alla destagionalizzazione quando alberghi e hotel – soprattutto lungo le coste – sono chiusi.

Segno più

Il fenomeno è partito diversi tempo fa dagli appartamenti del centro storico. Nel corso degli anni tutti i quartieri – dal Poetto a San Benedetto - sono diventati il luogo ottimale per ospitare b&b e affittacamere. «In città le strutture extralberghiere sono 1899», afferma Maurizio Battelli, presidente dell’associazione Extra. I numeri sono confortanti. «Il mercato del turismo che si rivolge a b&b e affittacamere cresce costantemente. L’anno scorso – precisa Battelli – le strutture erano circa 1.600».

Trasformare locali in appartamenti per turisti conviene ancora? «Sì, anche se non è più come dieci anni fa, quando abbiamo iniziato», precisa il presidente di Extra. L’improvvisazione è bandita, oggi è necessario essere in grado di gestirli perché il mercato è molto concorrenziale. «Non è sufficiente mettere la struttura su Booking o altre piattaforme, è fondamentale curare il portale, inserire belle foto per attrarre gli ospiti e stare attenti ai commenti».Quant’è il fatturato medio di un bed and breakfast o di un affittacamere? «Il giro d’affari oscilla dai 10.000 euro ai 15.000 euro all’anno di ricavi, ma i più lussuosi, e quindi redditizi, possono incassare anche 40.000 euro all’anno», dice Battelli.

Tariffe in salita

Con l’aumento delle strutture extralberghiere aumentano anche i costi per le prenotazioni? «Le tariffe sono in crescita costante, soprattutto quelle relative a strutture medio-alte, quelle che offrono una posizione centrale, un bel panorama, ben ristrutturate e con vasca idromassaggio», aggiunge Battelli. I b&b e gli affittacamere più costosi sono quelli più graditi dai turisti e che soffrono meno della crisi. Ma qual è la tariffa media in città? «Ad agosto il costo medio di un appartamento è di 117 euro al giorno, per dormire nel capoluogo nel pieno della stagione estiva, si va da un minimo di 75 euro a un massimo di 214». Il capoluogo della Sardegna piace ai turisti? «La città ormai va da sola, la permanenza media è di 3 – 4 notti. Tutto – precisa Battelli – dipende ovviamente dalla frequenza dei voli low cost. Quest’anno le compagnie aeree hanno preferito puntare su Francia, Spagna e Germania». Pochi gli americani che, per raggiungere l’Isola, hanno dovuto effettuare il doppio scalo.

Pochi abusivi

Per Laura Zazzara, presidente dell’associazione “B&b in Cagliari e Sardinia” l’abusivismo è limitato. «Grazie alla Regione che da tempo ha istituito un registro con codici identificativi. Il nero – continua Zazzara – è limitato al 10 per cento del totale ed è rischioso perché le transazioni avvengono attraverso i portali dedicati che ricevono i pagamenti con bonifici. Transazioni che vengono tracciate dalle banche e sono facilmente rilevabili».

