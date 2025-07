B&b e affittacamere: «Calano le presenze ma salgono gli incassi» 

Sarà un’estate in chiaroscuro per l’extra alberghiero. I numeri di luglio di b&b e affittacamere arriveranno oggi, ma è già possibile stilare un bilancio di quest’inizio di stagione e una sua proiezione. «Non abbiamo ancora i dati definitivi, ma è certo che a luglio registreremo un calo di presenze», afferma Maurizio Battelli, presidente di Extra. Gli unici numeri in possesso di Battelli sono quelli di giugno. «Dopo tanti anni con il segno più, abbiamo registrato un calo dello 0,57%. In sé non è importante anche se è un aspetto da tenere sotto controllo. Bisogna intervenire subito, altrimenti si perde il controllo. Di contro c’è stata una crescita del fatturato del 2%, ciò a causa dell’aumento delle tariffe».

Ma da cos’è causato il calo, è preoccupante? «Nel sud Sardegna abbiamo due fattori: il primo è la riduzione dei voli delle compagnie low cost, l’altro è la mancata programmazione degli spettacoli». Un esempio. «La Gallura, grazie a Olbia, sta andando molto bene, è molto più attrattiva. Ad agosto è stato organizzato il “Red valley” che attirerà migliaia di persone». Che, ovviamente, faranno la felicità di alberghi, ristoranti e b&b.

