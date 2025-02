B&b abusivi nelle case popolari 

Il business illegale delle case popolari in città non conosce limiti. Abitazioni di proprietà del Comune e di Area occupate abusivamente alla morte del legittimo assegnatario, alloggi “subaffittati” a conoscenti o consegnati a un familiare, appartamenti usati come depositi di droga o per la preparazione delle dosi da vendere nei mercati dello spaccio.

Ma anche una delle ultime trovate di chi gestisce il mercato dell’occupazione abusiva: realizzare b&b o affitta camere proprio negli alloggi popolari occupati abusivamente. Con tanto di annuncio sui siti Internet specializzati. «Per scoprire questi casi», evidenzia l’assessora alla Salute e Benessere dei cittadini, Anna Puddu, «sono indispensabili le segnalazioni dei cittadini, quelli onesti».

E nonostante dalle indagini non siano emersi elementi di prova concreti, il sospetto degli investigatori è che il mercato in nero delle occupazioni abusive sia gestita da veri e propri gruppi criminali specializzati.

Gli annunci

L’ultimo caso scoperto da Comune e Area è avvenuto a Mulinu Becciu. Qui, una casa di proprietà comunale veniva usata come b&b: ogni stanza aveva un prezzo a notte o a periodi. Anche altri alloggi di proprietà dell’amministrazione comunale o di Area, come emerso da altre segnalazioni dei cittadini, verrebbero usati come case “vacanza”, con la possibilità di affittare una camera a prezzi ovviamente molto bassi. E non si tratterebbe di un’iniziativa illegale per venire incontro a chi non ha una casa. Ma sarebbe un modo, è il timore degli inquirenti, per poter portare avanti anche altre attività illegali.

Ingressi murati

E che l’occupazione abusiva sia un’emergenza – in particolare nei quartieri dove la presenza di palazzi con alloggi popolari è maggiore come a Is Mirrionis, San Michele, Pirri e, anche se un po’ meno, a Sant’Elia – lo dimostrano i numeri delle abitazioni “liberate” perché occupate senza alcun titolo e dunque sottratte a chi ne avrebbe titolo per viverci. Nel 2024, secondo i dati in possesso del Comune, ne sono state recuperate (alcune anche finite sotto sequestro preventivo) circa 90 dagli agenti della Polizia Locale. Dall’inizio dell’anno, in nemmeno due mesi, siamo già a una quindicina. Il più delle volte chi occupa è una donna con un minore. Questo comporta maggiori difficoltà nello sgombero e nel recupero dell’abitazione. C’è chi appena entra in una casa comunale o di Area si autodenuncia, per poi restare nell’alloggio per molto tempo. E capita spesso che l’appartamento venga rivoluzionato con veri e propri lavori di ristrutturazione. Segnale inequivocabile di una discreta disponibilità economica degli occupanti. L’unico modo per ridurre la possibilità di una immediata e nuova incursione per impadronirsi dell’alloggio momentaneamente vuoto, è quello di murare la porta d’ingresso e le finestre.

I blitz

Le abitazioni a rischio sono quelle che rimangono vuote dopo la morte dell’assegnatario. Appena si sparge la voce del decesso del legittimo occupante dell’alloggio, i gruppi organizzati si attivano. I blitz sono rapidi e non c’è portoncino blindato che tenga. E il sospetto delle forze dell’ordine (non solo la Municipale, ma anche Polizia di Stato e Carabinieri) anche in questo caso è che le case vengano poi messe in vendita in un mercato illegale. Attualmente, sempre secondo i dati del Comune, ci sarebbero circa 150 alloggi di edilizia popolare liberi, in attesa di interventi di ristrutturazione e recupero per poi essere assegnati. «Dobbiamo mettere subito a disposizione queste case», evidenzia ancora Anna Puddu. «Inoltre dobbiamo portare avanti una battaglia contro l’illegalità e a garanzia dei cittadini onesti e bisognosi di un alloggio. Tutte le segnalazioni di situazioni sospette vengono prese in considerazione e denunciate. Nessuno aveva iniziato questo percorso: noi lo stiamo facendo».

