Bazar in via Siena, trasferimento promosso 

Passate le 9 del mattino i sorrisi superano nettamente i musi lunghi. Che il primo giorno di mercato lontano dopo quasi mezzo secolo dalla zona di Liori sia più che positivo lo testimoniano i parcheggi tutti pieni nei pressi di via Siena. Il banco di prova è stato superato: il primo giovedì di mercato nel piazzale del Palasport soddisfa la maggior parte dei clienti, ma pure i commercianti ambulanti. Se le bancarelle resteranno nella parte alta di Capoterra solo un anno – giusto il tempo di terminare i lavori che cambieranno volto alla zona di Liori – o questa resterà la destinazione definitiva è presto per dirlo, ma per ora la scelta fatta in accordo tra il Comune e gli operatori del mercato sembra davvero azzeccata.

Tra le bancarelle

«Le prime sensazioni sono molto positive – dicono Francesco Caria e Pierpaolo Casti, titolari di un banco di frutta e verdura -, lo spazio è ampio e i clienti sembrano apprezzare la nuova posizione». Ugo Munzittu vende scarpe e preferisce andarci cauto: «Ci vorrà qualche settimana per dire se la nuova posizione darà benefici o meno, oggi di sicuro il fattore novità ha fatto la differenza, speriamo che i clienti continuino a venire, e che passeggino anche verso questa parte del mercato». Aurora Manca, mentre fa la spesa in un banco della frutta preferisce la nuova posizione del mercato a quella precedente: «Si sta decisamente meglio, c’è più spazio che a Liori, credo comunque che alla fine sia tutta una questione di abitudine, chi ha sempre fatto acquisti in queste bancarelle continuerà a farlo».

I pro e i contro

Di contro, Gabriella Cirina, mentre attende di pagare la sua spesa mette in una bilancia i pro i contro della nuova destinazione: «Arrivare sin qui, specie per le persone anziane, non è semplice e i parcheggi non sono tantissimi in queste strade, però devo ammettere che la disposizione delle bancarelle è più ordinata». Giancarlo Lai, altro cliente dei venditori ambulanti, sottolinea l’aspetto della sicurezza: «Qui, a differenza di Liori, un’ambulanza non farebbe fatica a farsi largo, il trasferimento però ridurrà gli affari di tutte quelle attività commerciali che attendevano il giovedì per vedere un po’ di movimento nello storico quartiere del mercato». Cristina Raffo ha appena concluso i suoi acquisti e nota la differenza tra la nuova e la vecchia “casa” del mercato del giovedì: «A me piace, mi sono trovata bene, e poi trovo che sia più spazioso e anche i commercianti abbiano la possibilità di esporre meglio la propria merce».

Il sindaco

A metà mattina nel piazzale di via Siena arriva anche il sindaco, Beniamino Garau, per vedere con i propri occhi gli effetti del trasferimento degli ambulanti: «Credo che non ci potesse esser esordio migliore, ho fatto un giro tra le bancarelle e i commenti di commercianti e cittadini sono stati molto positivi. Abbiamo lavorato molto per studiare una disposizione che accontentasse le esigenze di tutti, se dovessero emergere delle criticità saremo pronti a intervenire».

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