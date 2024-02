Bazar degli ambulanti, è un mese nero per gli affari 

Male il settore alimentare. Peggio quello dell’abbigliamento. Ma guai ad arrendersi, si continua a guardare al futuro con un minimo di ottimismo tra le bancarelle del mercatino di Decimomannu. «Non mi sono mai spiegato perché febbraio sia il mese dell’anno antieconomico - commenta Luca Deidda, 48 anni, commerciante - ogni volta riusciamo a respirare nuovamente solo prima di Pasqua. Rimango fiducioso perché le persone danno valore ai miei prodotti. Punto sulla stagionatura di formaggi e salumi, cosa che mi differenzia dalla grande distribuzione».

Anche il produttore Mario Pitzalis, 48 anni, è sulla stessa linea: «Il commercio è in forte calo ma la posizione ci avvantaggia. I clienti confrontano il prodotto dei supermarket con il nostro, percependo la differenza di qualità a nostro favore. Inoltre noi trattiamo perlopiù prodotti locali e questo incide molto sulla scelta del cliente».

Anche la vendita di fiori aspetta il suo periodo migliore: «Da marzo - dice Antonietta Cosseddu, 56 anni, - abbiamo sempre avuto buone vendite».

Fuori dal coro le voci del reparto abbigliamento: «Il non alimentare - racconta Simona Cherchi, 54 anni, esercente - è in forte calo. Tuttavia il mercato di Decimomannu è ben attrezzato, con tanti parcheggi e addirittura lo spazio di manovra per l’ambulanza».

