Bazar, c’è discordia tra le bancarelle 

Il bazar della discordia. A Pula ambulanti e clienti divisi tra la scelta di riportare il mercatino del martedì nella zona di Su Rondò, oppure farlo rimanere nell’attuale posizione tra le vie Bostares e Porrino. Nel disaccordo generale, l’amministrazione comunale ha già studiato la mappatura dei posteggi ed è pronta ad organizzare il trasloco.

Pro Su Rondò

«Stiamo aspettando che il mercato venga spostato – dice Mario Deriu, commerciante di abbigliamento da donna – L’amministrazione continua a rimandare il trasloco. Dovremmo essere a Su Rondò già da diverso tempo. Da quando siamo qui, tra Via Bostares e Via Porrino sono arrivati diversi ambulanti che non erano assegnatari. Vogliono rimanere qua coloro che non hanno il posto assegnato e adesso lo pretendono».

«Capisco chi ha interessi a rimanere qua, ma io preferirei tornare a Su Rondò – aggiunge Alessandro Melis, pescivendolo – Qui, quando piove, si formano allagamenti e non ci sono servizi igienici. Quando soffia vento, la polvere del parcheggio sterrato finisce sugli alimenti. Vuole rimanere in Via Bostares e Porrino chi ha avuto un posteggio più grande rispetto a quello nel quale lavorava a Su Rondò».

Contro Su Rondò

La pensa diversamente Salvatore Cadeddu, venditore di articoli artigianali: «A Su Rondò siamo separati dal paese – critica l’ambulante – Qui siamo più vicini alle zone residenziali. Non bisogna fare troppa attenzione ai guadagni di un tempo, a Su Rondò, e i ricavi attuali: con tutti gli aumenti che ci sono stati, la gente ha sempre meno soldi in tasca. Stare in una zona più centrale del paese potrebbe essere un’agevolazione in più per noi commercianti».

«Gli affari non vanno benissimo però con la situazione che c’è a Su Rondò è un gran punto interrogativo – alimenta Cristina Argiolas, venditrice di abbigliamento etnico – Gli stalli, per come sono stati riprogettati, sono più piccoli e non si sa se tutti i mezzi potranno starci. Per poter stare bene qui, tra via Bostares e via Porrino, bisognerebbe fare dei cambiamenti: in via Porrino si potrebbero creare dei posteggi anche sull’altro lato della strada. Così il mercato diverrebbe meno dispersivo.

L’amministrazione

«A breve finalizzeremo il trasloco del mercatino a Su Rondò – afferma il sindaco Walter Cabasino – I commercianti hanno chiesto di non essere spostati prima di Natale. Stiamo rivedendo alcuni posteggi, ma in linea di massima, è tutto pronto. Il mercato di Su Rondò è centrale, dispone dei servizi igienici, è il posto ideale. Quello attuale, in via Bostares e via Porrino è provvisorio».

