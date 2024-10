Bazar, affari in calo tra le bancarelle 

Incassi in calo per gli ambulanti del mercatino del giovedì nel parco Liori, anche se l’affluenza tra le bancarelle nel cuore della cittadina è sempre abbastanza buona. I lavori di riqualificazione della zona programmati dal Comune grazie a un finanziamento europeo di un milione e mezzo magari attireranno un numero maggiore di clienti. Nel frattempo la parola d’ordine tra ambulanti e clienti alla ricerca di affari a buon prezzo è resistere.

Il calo

«Gli incassi non sono più quelli di una volta», dichiara Andrea Gerina, 50 anni, commerciante da oltre trent'anni. «Il mercato di Capoterra è ben posizionato, è centrale e in passato attirava molti più clienti, ma ora si fa fatica. Adesso, in una giornata buona, riusciamo a fare tra i 200 e i 300 euro, nei periodi più intensi, come quello natalizio, possiamo arrivare a 600 euro». Uno dei timori principali degli ambulanti è il mancato ricambio generazionale. «Sicuramente abbiamo vissuto tempi migliori», commenta Andrea Contu, 44 anni, venditore di abbigliamento tra i banchi del mercato. «Bisogna adeguarsi ai tempi – continua – non è facile, ma con un po' di impegno si riesce a far tutto. Il mercato mantiene sempre il suo fascino». Contu esprime una preoccupazione condivisa da molti suoi colleghi: «Una delle nostre paure più grandi è che non ci sia un ricambio generazionale».

Richieste e bisogni

Se da una parte i clienti hanno esigenze sempre più specifiche, dall’altra gli ambulanti cercano di adattarsi a una domanda che cambia costantemente. «Oggi i clienti vogliono articoli firmati e li cercano anche a basso costo. Inoltre, con il calo delle nascite, gli affari sono diminuiti; quindi, ho deciso di puntare sulla qualità dei vestiti», spiega Massimo Boi, 57 anni, venditore di abbigliamento per bambini.

«Cerco di adattarmi: sto per aprire un sito web per attrarre i giovani, dato che ormai la clientela ha un’età alta», interviene Francesco Orrù, 47 anni, venditore di biancheria per la casa. Ma per gli ambulanti, le necessità vanno oltre l’adeguamento ai nuovi trend di consumo. Orrù, come altri commercianti, sottolinea l'importanza di interventi strutturali: «Bisognerebbe valorizzare la zona, inserire più parcheggi per invogliare i clienti a venire. Spero che il mercato non venga spostato vicino al cimitero, come si vociferava tempo fa».

I lavori

A rassicurare gli ambulanti è la vicesindaca Silvia Sorgia, che chiarisce: «Il mercato non verrà spostato. Se dovessero essere necessarie piccole modifiche a causa dei lavori, che mi auguro inizino entro fine anno, verrà individuata un'area idonea in accordo con i commercianti».

