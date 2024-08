«Bayesian affondato per un downburst» 

Termini Imerese. Con il Bayesian che già imbarcava acqua e inclinato verso il fondo marino da poppa, prima di adagiarsi su un lato, le vittime che dormivano e non sono riuscite a raggiungere il ponte e gettarsi in mare hanno cercato in tutti i modi di sopravvivere: in cinque erano nella stessa cabina del lato sinistro cercando bolle d'aria per respirare. Un'altra vittima è stata trovata in un altro locale sempre del lato sinistro. A sei giorni dal naufragio, i pm di Termini Imerese l’hanno raccontato in una conferenza stampa, convocata anche per la pressione dell'Ordine dei giornalisti e del sindacato. I magistrati, malgrado la riforma Cartabia, hanno potuto rendere pubblici i nuovi elementi perché si tratta di dati di fatto, in base a ciò che hanno visto i sommozzatori dei vigili del fuoco a cinquanta metri di profondità. Sul veliero di lusso c’erano ventidue persone a bordo: sette sono morte, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch e la figlia Hannah. Il magnate è il marito di Angela Barcares, proprietaria ufficiale del Bayesian e sopravvissuta.

Il racconto dei pm è stato drammatico e fa immaginare i minuti di terrore che le vittime hanno vissuto prima di morire, passando dal sonno alla sveglia improvvisa con il veliero «investito da un downburst», un fenomeno meteorologico con forti raffiche di vento che possono superare i 100 chilometri orari. Così il Bayesian è colato a picco. «Si è trattato di un evento repentino e improvviso», ha detto il pm Raffaele Cammarano, che coordina le indagini sul naufragio. La conferenza stampa l’ha aperta il procuratore Ambrogio Cartosio che si è scusato per non aver fornito notizie prima, ma è «la legge che ostacola la libera informazione» e pur non condividendola «va rispettata».

