Bayesian a picco: recupero al via con 80 esperti e due pontoni 

Palermo. Sono cominciate ieri le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero del tycoon britannico Mike Linch affondato nel giro di pochi minuti la notte del 19 agosto scorso davanti alla costa di Porticello, nel Palermitano, durante un fortunale, una perturbazione atmosferica di eccezionale intensità. Linch è morto insieme alla figlia e ad altre cinque persone.

Per il “ripescaggio” del Bayesian viene utilizzato intanto il pontone galleggiante Hebo Lift 2 che ha raggiunto la zona del naufragio per dare il via alle ispezioni subacquee preliminari. Si tratta di una struttura galleggiante multiuso, con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e una gru di bordo. La chiatta, giunta il 1° maggio nel porto di Termini Imerese da Ortona, ha trascorso gli ultimi due giorni caricando attrezzature di recupero specifiche, tra cui un veicolo subacqueo telecomandato. A bordo sono presenti sommozzatori esperti e altro personale specializzato. In totale oltre ottanta professionisti mobilitati da tutta Europa. La Hebo Lift 2, secondo il cronoprogramma della società Tmc Marine che sta coordinando le operazioni, sarà affiancata tra una settimana dalla “sorella” Hebo Lift 10, attraccata ieri nello stesso porto: ha una stazza lorda di 5.695 tonnellate, è una delle gru marittime più potenti d'Europa.

