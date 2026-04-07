Bayern e Arsenal, semifinali a un passo 

È una serata di Champions, ma è soprattutto una serata triste per il calcio. A Bucarest, prima dell’inizio delle gare dei quarti di Champions, si è spento Mircea Lucescu, 80 anni, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno. Ricoverato in ospedale dal 29 marzo scorso, era in coma dopo essere stato colpito da un infarto. Ct della Romania fino al 26 marzo, in Italia aveva allenato il Pisa, il Brescia, ma anche l'Inter.

Al Bernabeu

Grande battaglia tra le grandi d’Europa (21 coppe in campo) a Madrid. Prevale la solidità del Bayern che a Monaco mercoledì difenderà il vantaggio (2-1) propiziato dai gol di Luis Diaz e Kane. Il Real protesta per un fallo di mano sul primo gol ma deve fare mea culpa per il raddoppio regalato nel primo minuto della ripresa da un controllo sbagliato da Carreras. partita bellissima, Neuer e Lunin protagonisti e grandi occasioni sciupate da una parte e dall’altra ma per i tedeschi di Kompany, che hanno resistito al miedo escenico del Bernabeu, il ritorno sarà in discesa, nonostante la rete di Mbappè al 74’. Inutle l’assalto dei blancos, rigenerati da Bellingham, entrato nella ripresa al posto del giovanissimo Piterch (uno dei pochi veramente applauditi dal pubblico di casa).

All’Alvalade

E un tedesco, Kai Havertz, regala il successo all’Arsenal (0-1) nell’altra sfida, giocata a Lisbona. Lo Sporting Clube Portugal ci prova ma agli inglesi di Arteta quest’anno sembra andare tutto nel verso giusto. I portoghesi hanno messo in campo il cuore già mostrato nella rimonta contro il Bodo, ma stavolta, contro la capolista della Pemier League inglese non è bastato.

Nel primo minuto di recupero, Martinelli offre ad Havertz la palla per battere Rui Silva in uscita e dare la rete della vittoria ai Gunners, adesso più che mai favoriti potendo giocare il ritorno a Londra, mercoledì all’Emirates.

I match di oggi

Oggi altre due gare d’andata alle 21. Spicca il derby spagnolo (andato anche in scena sabato al Metropolitano) tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou (e su Sky Sport). In Liga ha vinto il Barça, in Copa del Rey l’Atleti. L’altro match è ad Anfield, tra i reds del Liverpool e i campioni in carica del Paris Saint Germain, tra i favoriti per il bis (diretta su Prime).

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