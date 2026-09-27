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GIRONE A.
28 settembre 2026 alle 00:40

Baunese e Decimo, un poker per scoprire subito le carte 

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Baunese 4

Capoterra 1

Baunese : Piras, Moretti (78’ Muggianu), F. Monni, Moro, Loi, Sotgia, Incollu (78’ Batijar), Timpanaro (85’ Nieddu), Canu, Barca (70’ Collu, 88’ Muggianu), Leite Mendes. Allenatore Murru.

Capoterra : Toro, Chessa, Cao (70’ Pisanu), Falciani, Liccardi, S. Mattana (68’ Tidu), Pisano, A. Mattana, N. Mattana, Congiu (77’ Palma), Pinna. Allenatore Canosa

Arbitro : Buttau di Tortoli.

Reti : 12’ (r) Leite Mendes, 63’ e 73’ Timpanaro, 90’ Canu, 91’ Tidu.

Inizia nel migliore dei modi il campionato della Baunese guidata in panchina da Maurizio Murru, con un 4-1 sul Capoterra. Risultato in verità troppo severo per gli ospiti, per nulla fortunati, visto che a fine gara saranno quattro, tra pali e traverse, i legni colpiti dagli attaccanti della compagine allenata da Canosa. I nerazzurri locali passano in vantaggio al 12' su rigore trasformato da Leite Mendes. Gli ospiti vicini al pareggio al 26' con Nicola Mattana che colpisce in pieno la traversa. Un altro legno lo colpisce Cao al 29' con un gran tiro da fuori area. Il terzo palo lo colpisce Congiu con un missile da fuori area al 62'. La gara la chiude Timpanaro con una doppietta: al 63’ di testa, su assist di Sotgia, e al 73’ su assist di Leite Mende. Dopo un altro palo degli ospiti, al 90’ Canu su punizione dal limite segna il 4-0 e il Capoterra, dopo aver colpito un’altra traversa finalmente va in gol con Tidu.

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