Baunese e Cannonau Jerzu si accontentano del pareggio Baunese e Cannonau Jerzu si accontentano del pareggio 

Baunese 2

Cannonau Jerzu 2

Baunese : Serra, Comida (63’ Pintus), Fenude (88’ Murru), Usai, Monni, Porceddu (70’ D. Moretti), Staffa, C. Carta (63’ A. Moretti), Mereu, (85’ Mascia), Vincis, Nieddu. Allenatore Cannas.

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, Deiana, Pischedda (90’ Lorrai), F. Carta, Fa. Serra, Fe. Serra, Biolchini, M. Carta (95’ Ceesay), D. Muceli, S. Muceli (88’ Usala), Ridolfi (80’ A. Lobina). Allenatore Piccaretta.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 25’ Vincis, 30’ e 75’ S. Mucelli, 90’ Pintus.

Finisce in parità il big match che metteva di fronte la seconda in classifica, la Baunese, contro la terza, lo Jerzu. Un pareggio che rispecchia l’equilibrio che per tutta la gara ha caratterizzato l’andamento del gioco.

Baunese in vantaggio al 25’ con un’azione finalizzata da Vincis, lesto a sfruttare un diagonale di Carta finito sul palo. Pochi minuti e gli ospiti pareggiano, al 30’, con il giovane S. Mucelli, che supera Serra con un gran destro al volo.

Nel secondo tempo la gara scivola via senza grandi emozioni fino al 75’, quando S. Mucelli firma la sua personale doppietta segnando con un tocco dentro l’area piccola. Il pareggio della Baunese, in dieci dall’80’ (espulso D. Moretti), arriva al 91’ grazie a Pintus, che insacca di testa.

