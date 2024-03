Baunei prepara la tassa di soggiorno 

«Stiamo prendendo in considerazione l’ipotesi di istituire l’imposta di soggiorno per affrontare tutti i costi necessari a mantenere e migliorare i servizi in una località turistica rinomata e conosciuta quale è oggi Baunei. A breve ne parleremo insieme agli operatori turistici». Il sindaco Stefano Monni anticipa il prossimo passo del sistema turistico ricettivo del Comune, all’indomani dell’analisi dei numeri della stagione scorsa, presentati venerdì. Il report del “Progetto Goloritzè 2023” è stato illustrato nel dettaglio dai tecnici Paolo Costa e Carlo Gaspa, della società Eager che gestisce l’app di prenotazione Heart of Sardinia. A godere della bellezza a numero chiuso – massimo 250 persone contemporaneamente – che regala Cala Goloritzè sono stati oltre 50mila turisti, dato in aumento rispetto al 2022. Notevole il fatto che settembre, ormai non più mese di bassa stagione, ha registrato le stesse presenze di agosto; molto positivi anche i numeri di ottobre. Il sistema di prenotazione e pagamento ticket sarà operativo già a Pasqua, insieme agli infopoint di Baunei e di Santa Maria. Nell’ultima parte dell’incontro Alessandro Baire, della società La Sartoria del Marketing, ha spiegato il “dietro le quinte” del sistema delle prenotazioni online e quanto sia importante. È stato inoltre annunciato che l’app “Heart of Sardinia”, con i costi a carico del Comune, consentirà a tutte le attività economiche censite nel sito turismobaunei.eu di avere una finestra di visibilità. «Il sistema turistico di Baunei e Santa Maria Navarrese è in continua crescita, come dimostra il fatto che tra il centro montano e la frazione costiera si contano oltre trecento alloggi con Codice IUN, operativi sul mercato della ricettività turistica – rimarca il sindaco – numeri che danno l’idea di quanto sia cresciuto negli anni il sistema di accoglienza e si può iniziare a parlare di tassa di soggiorno».

