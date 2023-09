Baunei e Triei  unite per i giovani 

Baunei-Triei. La loro passione, da sempre, è il calcio. Guardano le partite in tv, quelle dei loro idoli, sognando un giorno di poterli emulare. Vivono in paesi di periferia, da dove spiccare il volo è impresa colossale, ai limiti dell’impossibile, e in cui si nasce sempre meno.

Eppure, benché Baunei e Triei siano distanti dai grandi centri e dai riflettori mediatici, Tommaso Cabiddu e Simone Loi il salto quadruplo lo hanno fatto approdando dalla Seconda categoria alla Serie D. I due giovani di Triei sono freschi di esordio tra le file della Costa Orientale Sarda. Sogna a occhi aperti anche Mattia Faulisi, portiere di Baunei, reduce da uno stage a Vicenza. Al Romeo Menti, da dove hanno spiccato il volo Paolo Rossi e Roberto Baggio, l’estremo difensore di 17 anni si è messo in luce con le sue qualità.

I risultati dei tre ragazzi sono i primi frutti raccolti dalla fusione dei settori giovanili dei due club, coordinati da Giuseppe Faulisi e Francesco Sagheddu, che hanno fatto di necessità virtù prendendo atto della carenza di numeri, un fenomeno comune a tanti centri dove, ormai, allestire le squadre schierando solo ragazzi del posto è proibitivo.

I protagonisti

Classe 2007, Simone Loi è un centrocampista che, fatta eccezione per una breve parentesi all’Accademia Ogliastra, ha sempre militato nel Triei. Tommaso Cabiddu, due anni più grande, è un giocatore che si presta a tutti i ruoli esterni. Al debutto in D, contro l’Atletico Uri, Francesco Loi l’ha schierato terzino. L’anno scorso giocava in Seconda, nel Triei, dopo aver indossato la maglia dell’Accademia e, per quattro stagioni, fatto parte delle giovanili della Baunese, sempre in nome di una collaborazione che s’è solidificata. Mattia Faulisi è il portiere della Juniores della Baunese e si allena con la prima squadra che milita in Prima categoria. È passato per le esperienze con Triei e Tortolì e oltre allo stage con il Vicenza ne ha svolto uno, in precedenza, con la Torres.

I presidenti

Gian Virgilio Cabiddu è il presidente del Triei e papà di Tommaso. Non focalizza tutta l’attenzione sul figlio ma guarda oltre, verso le nuove conquiste che il binomio Baunese-Triei riesce a produrre. «C’è massima soddisfazione per i nostri ragazzi. Evidentemente stiamo facendo qualcosa di buono e il progetto che abbiamo costruito qualche anno fa si sta rivelando valido». L’unione fa la forza, in un rinnovato rapporto di stima e amicizia. Lontani i tempi in cui tra le due comunità dominava un’accesa rivalità. «La collaborazione tra Baunese e Triei continua e per fortuna riusciamo a fronteggiare le difficoltà dovute al calo demografico, e non solo, con una programmazione e un’organizzazione interna che negli anni abbiamo perfezionato sempre di più», dice Antonio Atzori, presidente della Baunese, «il fatto che i nostri giovani abbiano la possibilità di confrontarsi in società blasonate per noi è un segnale che le attività le portiamo avanti in modo serio e competente. Non guardo al pallone come una chiave di successo, preferisco lavorare per il bene di tutti i miei tesserati e garantire a ognuno di loro la propria crescita all’interno del gruppo, senza tener conto del talento».

