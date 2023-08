Baunei e Triei chiedono la strada 

Baunei e Triei sono vittime dello spopolamento. Nascono sempre meno bambini e per allestire le squadre di calcio giovanili le due società hanno unito gli sforzi. Oltre al calcio le due comunità condividono la guardia medica, la direzione scolastica e la stazione dei carabinieri. Da qualche tempo anche i sacerdoti, che si alternano con uno schema d’orario ben preciso tra pure con la parrocchia di Santa Maria Navarrese. Ma la strada che collega i due centri, la provinciale 55, è nel novero delle eterne incompiute e oggi le nuove esigenze locali le associano una priorità alta nella scala delle opere pubbliche. E al problema è interessato anche il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura .

Il vertice

All’incontro c’erano i vertici provinciali: il commissario straordinario, Costantino Tidu, e il suo delegato per la Zona omogenea dell’Ogliastra, Tonino Mereu. In più Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd, i sindaci di Baunei e Triei, Stefano Monni e Anna Assunta Chironi con la sua vice, Tiziana Murru. In videoconferenza anche l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Sul tratto di strada la posa della prima pietra risale agli anni Cinquanta, quando erano stati aperti mini cantieri per segnare il tracciato e gli operai venivano retribuiti con sacchi di farina.

La richiesta

«Abbiamo sollecitato l’assessore Saiu - ha detto Corrias - affinché assuma l’impegno di stanziare tre milioni e mezzo di euro per il completamento di quattro chilometri e mmezzo di strada. Ma preliminarmente è necessario finanziare almeno 200 mila euro per la progettazione dell’ultima parte dei lavori che comprende sovrastruttura e gabbionatura. Nel nostro territorio quella strada è un po’ la Salerno-Reggio Calabria e le due comunità non possono più aspettare». Per Mereu è emersa «unità d’intenti». Saiu è stato chiaro: «Considerata l’importanza che questo tratto stradale assume per le comunità coinvolte ho proposto di inserire le risorse per la progettazione completa in una prossima programmazione che la Giunta dovrebbe approvare entro settembre. Una volta che la provincia ci invierà formale richiesta, potremo quantificare e poi attribuire già da subito le risorse per la progettazione».

