Baunei-Dorgali, la disfida di Cala Luna 

È guerra senza esclusione di colpi tra Dorgali e Baunei per la gestione di una delle spiagge da favola, tra le più affascinanti del Mediterraneo. Cala Luna, terra di mezzo tra i due comuni, accende l’estate. L’innesco è stata l'installazione di un cabinotto in legno nell’arenile. Il sindaco di Baunei Stefano Monni ieri ha ufficialmente diffidato il centro limitrofo «da qualsiasi azione unilaterale che presupponga la gestione e il contingentamento delle presenze nella spiaggia di Cala Luna». In tarda mattinata quel manufatto è stato rimosso.

