Baule: «Ho perso la testa» 

«Sono impazzito quando mio suocero mi ha urlato contro “Pensa a fare il padre”. A quel punto ho preso l’ascia dalla mia auto ma non ho fatto in tempo a voltarmi: lui mi è saltato addosso e lì è cominciata la colluttazione». Fulvio Baule, il pluriomicida 41enne di Ploaghe, per la prima volta ha voluto raccontare la sua versione dei fatti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari. Ha ascoltato il racconto dei testimoni, accanto al suo avvocato Nicola Lucchi e ai legali di parte civile Gabriele Satta, Gianmario Solinas e Silvia Ferraris.

Le testimonianze

Una deposizione spontanea che diverge da quella resa dalla vicina di casa, Paola Stara, uno dei cinque testi chiamati dalla pm, Enrica Angioni. Insieme a Sabrina Cogoni hanno ricostruito i drammatici momenti quando a Porto Torres, in via Principessa Giovanna, si è scatenata la furia omicida nei confronti dei suoceri, il poliziotto Basilio Saladdino e la moglie Liliana Mancusa, uccisi selvaggiamente prima di accanirsi contro la moglie, Ilaria Saladdino (oggi ritornata a casa dopo un anno di cure riabilitative). Paola Stara, 45 anni, la sera del 26 febbraio 2022 ha assistito alla scena agghiacciante dalla sua abitazione, davanti al piazzale dove si è consumata la tragedia. «Ho visto due persone che parlavano ad alta voce, poi Baule ha sferrato due pugni alla donna. Quando è caduta a terra ha continuato a prenderla a calci con una violenza inaudita». In difesa della figlia è intervenuto il suocero ed è iniziata la colluttazione. Sono rotolati a terra. «Il più giovane si è alzato e si è diretto verso la sua Punto bianca, ha aperto il cofano ed ha preso l’acetta. Lo ha colpito sulla testa, 4 o 5 volte, a cavalcioni mentre era inerme». Brandendo l’ascia ha inseguito le due donne, Liliana Mancusa, morta dopo un mese di agonia, e la figlia colpita con la stessa arma. Il consulente tecnico, Salvatore Lorenzoni ha riferito i particolari raccapriccianti delle lesioni.

La perizia

Le vittime sono state aggredite con una scure, con manico di 80 centimetri e una lama di dieci. Sul corpo del poliziotto otto colpi di ascia. Sul banco dei testimoni Giusy Saladdino ha raccontato dei rapporti difficili tra la sorella Ilaria e il marito Fulvio, la lite tra suoceri il giorno del battesimo dei due gemelli, testimoni inconsapevoli dell’omicidio, le paure di Ilaria convocata in aula il 26 settembre prossimo. «Se mi succederà qualcosa, prenditi cura dei miei figli», aveva detto a Giusy.

