Bau Muggeris, i Comuni battono cassa 

Oltre 750 mila euro di risorse arretrate tra Arzana e Villagrande. Fondi in naftalina destinati ai Comuni rivieraschi che l’assessorato regionale degli Enti locali, per conto dell’Enel, deve erogare a titolo di indennizzo per l’occupazione dei terreni intorno alla diga di Bau Muggeris dove viene prodotta l’energia elettrica. «Sono entrate correnti - spiega Angelo Stochino, 53 anni, sindaco di Arzana - che farebbero molto comodo alle casse dei nostri Comuni. In questo momento storico noi li potremmo investire nel potenziamento dei servizi turistici, destinare alle varie manifestazioni, tra cui il Porcino d’oro, e alle attività sportive del paese». Arzana batte cassa per 123.424 euro, mentre ben più cospicua è la somma rivendicata da Villagrande (628.505 euro). Stochino, il collega di Villagrande, Alessio Seoni, e l’assessore al Bilancio, Rosanna Seoni, lanciano un appello all’assessore Aldo Salaris: «Confidiamo di poter risolvere la questione, perché l’assessore conosce bene le sofferenze dei Comuni». (ro. se.)

