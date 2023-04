Bau Mela, regno del canyoning 

Le piscine di Bau Mela hanno ospitato una due giorni di formazione e open day di canyoning. Appassionati da diverse regioni e dall’estero si sono ritrovati per vivere un’esperienza di divertimento e adrenalina tra rocce e corsi d’acqua, divisi tra principianti e professionisti. L’evento, gratuito è stato organizzato dall’Associazione Italiana Guide Canyon (Aigc) coadiuvata da quella locale 25 miglia. Uno sport quello del canyoning spiegato con passione dalle guide esperte. «Con l’open day Aigc abbiamo mostrato la nostra attività professionale nei torrenti – ha commentato la guida canyon, Adriano Tegas, dell’associazione 25 Miglia – abbiamo inoltre illustrato ai neofiti come affrontare gli ostacoli, e le tecniche base per scendere in autonomia. Questo non significa lasciare le persone da sole, noi siamo lì per garantire anche la loro sicurezza».

Volontà

Per praticare questo sport in maniera amatoriale non servono particolari doti. «Serve buona volontà, anche se non si ha esperienza – ha proseguito Tegas – E tanta voglia di divertirsi. Questo sport ha la capacità di mostrare posti particolari, come le gole strette e le cascate che senza ausili come imbragature e corde non si potrebbero vedere». Il canyoning piace e chi lo prova anche solo una volta vuole rivivere l’esperienza. «Nel nostro lavoro c’è il pieno rispetto della natura e dell’ambiente – ha detto ancora Tegas – i turisti son entusiasti è un’attività che crea “dipendenza”».

Confronto

Le giornate a Bau Mela sono state occasione di confronto con professionisti del settore.