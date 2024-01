«Bau Arena, la strada è dimenticata» 

Bau Arena, la strada dimenticata: carreggiata stretta, manto dissestato, banchina sdrucciolevole, illuminazione assente, depositi di rifiuti, possibilità di onde di piena improvvise e di allagamenti, carenza di segnaletica. eppure per le centinaia di persone che la percorrono ogni giorno rappresenta uno snodo strategico che collega Assemini, Decimomannu e Uta, utile a ridurre tempi e distanze di percorrenza di lavoratori, studenti e famiglie.

I pendolari

Tra i lavoratori che la utilizzano quotidianamente tanti che si recano nella zona industriale di Macchiareddu, ma non solo. Ne è esempio Claudia Ena, 42 anni, commessa: «Passo in quella strada con l’auto per andare a lavoro. È comoda perché accorcia tempistiche e chilometri percorsi, evitando di passare nella Statale 130: certo, occorre che i Comuni migliorino la situazione attuale».

Annuisce Rosalba Mascia, 67 anni, casalinga: «In passato ci andavo a passeggiare ogni mattina. Adesso, per sicurezza, preferisco la pista ciclabile. Peccato, a livello naturalistico è molto bella».

I sindaci

Mario Puddu, sindaco di Assemini, auspica che si arrivi a un progetto strategico condiviso: «Non abbiamo messo niente in programma al momento. Lo faremo in futuro con la disponibilità delle risorse e con un progetto unitario insieme agli altri Comuni. Siamo disponibili a fare la nostra parte».

«La nostra amministrazione - dichiara la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu - ha individuato le criticità del territorio, tra cui la strada che ci collega a Uta. Ci piacerebbe lavorare a un progetto intercomunale che riqualifichi in modo rilevante la strada rendendola fruibile e sicura. Vista l’entità dei lavori ci faremo carico di dialogare con la Regione e gli enti preposti: il tratto in questione ricade in un’area demaniale col massimo vincolo idrogeologico».

Chiude Giacomo Porcu, sindaco di Uta: «Il collegamento che attraversa il guado di Bau Arena è da sempre un nodo irrisolto nella viabilità del territorio. Si tratta di un punto nevralgico che collega medio e basso Campidano, i paesi che si affacciano sulla Statale 130 con il polo industriale di Macchiareddu e la Statale 195 con le sue zone balneari e industriali. Come amministrazione abbiamo proposto a Decimomannu e Assemini di promuovere alla Regione un collegamento sicuro ed efficiente sul Flumini Mannu. La proposta, la cui fattibilità tecnica è presente nel piano urbano della mobilità sostenibile comunale, prevede anche un agile collegamento tra i comuni e lo snodo ferroviario, indispensabile per poter avere il servizio di trasporto pubblico del Ctm. L’obiettivo è migliorare l'accesso a diritti fondamentali come sanità, scuola e lavoro per decine di migliaia di sardi».

