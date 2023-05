Baturi tra lavoro e diritti civili: «Il salario deve garantire serenità, battezzerei i bimbi di genitori gay»  

«Oggi c’è un problema molto serio di lavoro povero, cioè di poveri che sono lavoratori. E questo per due ragioni: intanto per un insoddisfacente livello di reddito; e poi perché, per tanti, c’è un carico familiare di figli piccoli o disoccupati, disabilità, genitori anziani. Come Chiesa, questa situazione ci preoccupa molto».

«Noi verifichiamo costantemente che la povertà è sempre più intergenerazionale. Se in passato i padri sapevano di poter garantire un futuro migliore per i propri figli, adesso questa diventa una prospettiva sempre meno certa, e quindi chi nasce in una situazione di povertà rischia di restarvi invischiato».

Non esiste più l’ascensore sociale.

«Esatto. E significa che c’è anche una povertà educativa che non permette di scalare situazioni di vita migliori».

L’argomento di certi è che basti lavorare per crescere.

Perché?

«Perché c’è uno scivolamento delle fasce più deboli della popolazione verso una condizione per cui avere un lavoro non è più garanzia di benessere e serenità. Il reddito da lavoro non può non garantire una condizione di vita soddisfacente a sé e alla famiglia».

La Festa del lavoro è passata da qualche giorno, ma, al netto delle celebrazioni, i temi sollevati sono gli stessi che il Papa e la Chiesa ribadiscono ogni giorno. Lavoro e dignità, lavoro e formazione, lavoro e giovani. I temi richiamati anche il primo maggio scorso da monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, che su questo fronte ha improntato molto della sua missione. Catanese, classe 1964, laureato in giurisprudenza, sacerdote (e parroco) a 29 anni, Giuseppe Andrea Salvatore Baturi ha svecchiato la pattuglia dei presuli diventando arcivescovo di Cagliari a 55 anni (2019) e lo scorso anno (nominato dal Papa) segretario generale dei vescovi italiani.

Il problema del lavoro incide sulla natalità, ma ancor più, ci spiegano i sociologi, pesa il carico di una società di anziani...

«C’è infatti un elemento culturale sottolineato anche dall’ultimo rapporto del Censis, cioè la mancanza di speranza dei giovani. Far figli è un investimento nel futuro, ma i giovani vivono situazioni di ansia e incertezza, e guardano al futuro più con apprensione che con speranza».

In Sardegna, terra di vecchi e pochissimi bambini, il problema è ancora più evidente.

«È vero, in una società di anziani, i più giovani, le donne in particolare, vengono sovraccaricati dai compiti di cura. Ed è interessante che in Sardegna, più che nel resto d’Italia, il terzo settore è più sbilanciato sulla cura della persona che non sulla ricerca, l’educazione e l’istruzione. Significa che in una società che tende a invecchiare, anche le energie della comunità sono sbilanciate nella cura della persona, e non invece proiettate nello slancio verso il futuro».

In tema di bambini. Lei ha detto che “non si deve confondere il tema della maternità surrogata con quello del riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso”. Ma se si dà amore a un bambino, non si è già solo per questo una famiglia?

«Dobbiamo stare attenti a identificare i diritti con i desideri. Ci sono desideri giusti, di paternità e maternità, ma il tema della trasformazione in diritto è delicato, perché rischia di far venire meno l’interesse preminente del minore».

L’interesse del minore non è essere amato?

«Il punto è che l’interesse del minore non sia sacrificato all’interesse dell’adulto. Tutti possono ricevere e dare amore. Mi chiedo però se questo possa avvenire addirittura trasformando in contratto la prestazione del corpo femminile. E qui mi ricollego al tema dell’utero in affitto...».

Il Papa l’ha definito «pratica inumana che lede la dignità della donna».

«Ed è ciò che viene sottolineato anche da diverse sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale. Non si può accettare che il corpo di una donna sia oggetto di una contrattazione. Ci si deve porre il problema di una possibile mercificazione, sapendo soprattutto che spesso si ricorre a donne in situazioni di povertà».

Insomma, la famiglia omogenitoriale è famiglia o no?

«No, perché manca l’elemento di reciprocità che la differenza tra maschile e femminile garantisce alla crescita di un bambino. Attenzione, non significa discriminazione nella dignità; ma affermazioni così incondizionate di diritti non dovrebbero passare il vaglio di un dibattito un po’ più ampio e libero?».

Ma lei lo battezza il figlio di una coppia gay?

«Sì, alle stesse condizioni con cui accetterei di battezzare il bambino di una coppia etero o di una coppia in cui uno dei due genitori professi un altro credo. Il sacramento va dato nella speranza, e vale per tutte le coppie, di un’educazione cristiana. Detto questo, i sacramenti non devono diventare motivo di propaganda».

Celibato dei preti. Il Papa ha detto che si tratta di una prescrizione che può essere cancellata. Lei che ne pensa?

«Che nella Chiesa latina non vi sia ragione per rimetterlo in discussione. Certo, non è necessario, tant’è che ci sono sacerdoti dei riti orientali che sono coniugati. Però credo sia un bene che un ministro della Chiesa viva anche affettivamente una condizione di amore assoluto e incondizionato a Cristo e alla comunità».

Laurea in giurisprudenza e sacerdote a 29 anni. È stato fidanzato?

«Sono entrato in seminario che mi mancavano due materie alla laurea e posso dire che l’esperienza della vita universitaria l’ho vissuta intensamente. Vivevo tutte le dinamiche affettive, sociali e comunitarie dei giovani».

È stato fidanzato?

«Ho conosciuto l’innamoramento».

C’è qualcosa che l’ha colpita della fede dei sardi, dei cagliaritani?

«Il gusto per la bellezza, che si esprime in particolare nel canto. Mi colpisce una religiosità che si è espressa in tantissime opere educative e caritative. E poi la devozione non solo per i santi della prima generazione di martiri, ma per i santi radicati nella comunità; penso a suor Nicoli, a suor Tambelli, Nicola da Gesturi... Tanti che non sono santi canonizzati ma vengono venerati come tali».

