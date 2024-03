«Baturi sarà il prossimo arcivescovo di Firenze» 

Per i fiorentini non cambierebbe quasi nulla: stesso nome, tutto si limiterebbe quasi a uno scambio di vocali. Da Betori a Baturi.

La notizia, pubblicata con grande rilievo dal quotidiano “la Nazione”, secondo cui alla successione dell’attuale arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori sarebbe stato chiamato monsignor Giuseppe Baturi, a Cagliari non è arrivata come il classico “fulmine a ciel sereno”.

Fin dalla sua elezione e poi dal suo ingresso nella sede metropolita della città capoluogo, nel novembre del 2019, la nomina di Baturi è sempre stata accompagnata dalla persistente domanda, se cioè Cagliari sarebbe stata sede per una sua definitiva e stabile consacrazione.

Nomina pontificia

Secondo il quotidiano fiorentino, ma la notizia trova conferme indirette anche in altri ambienti romani, la destinazione Firenze per Baturi sarebbe la più logica delle soluzioni, fortemente appoggiata dall’attuale presidente del Cei, cardinal Zuppi, e dallo stesso papa Francesco. A un’ora da Roma, ma reale e non virtuale come da Cagliari, monsignor Baturi potrebbe reggere il doppio incarico, di pastore e segretario generale dei vescovi italiani, senza i disagi e le complicanze di risiedere in un’isola, lui doppiamente isolano, di nascita e, adesso, di adozione.

Candidato forte

Non c’è dubbio, sempre per “La Nazione”, che Baturi parta, nella successione al cardinal Betori (che è stato – anche questa singolare coincidenza – per sette anni segretario generale della Cei, dal 2001 al 2008) in pole position, come candidato forte. Vengono fatti anche altri nomi, come sempre succede in questo “toto-vescovo”: quello di monsignor Valentino Bulgarelli, anche lui sottosegretario e direttore dell’Ufficio catechistico della Cei, o ancora – in una ipotetica terna – quello dell’arcivescovo di Modena, Erio Castellucci o dell’assistente nazionale dell’Azione Cattolica, Claudio Giulodori.

Pezzo da novanta

Se la notizia trovasse conferma, per la Chiesa di Cagliari (ma anche per quella di Sardegna), sarebbe l’ennesima rivoluzione. Monsignor Baturi era arrivato in Sardegna da sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, vicinissimo all’attuale presidente, cardinale Matteo Zuppi, uno degli uomini su cui Papa Francesco ha puntato per il suo progetto riformatore della Chiesa italiana.

«Tenetevelo ben stretto», disse uno dei tanti concelebranti alla sua consacrazione episcopale, «perché don Giuseppe è un pezzo da novanta». Difatti non stupì più di tanto quando “don Matteo”, come simpaticamente gli amici chiamano il cardinal Zuppi, chiamò proprio il suo don Giuseppe a ricoprire la carica di segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Vita da pendolare

Da quella nomina, però, era il 5 luglio del 2022, in tanti – sia tra il clero che fra il mondo laicale – cominciarono a chiedersi se questo non fosse il primo segnale di un addio che, inevitabilmente, andava a prefigurarsi. Questo nuovo incarico, da un punto di vista logistico, per Baturi ha comportato uno sdoppiamento nella gestione della sua vita e del suo impegno pastorale: tre giorni a Roma, in genere dal lunedì al mercoledì sera, il restante fine settimana a Cagliari, fra visite alle parrocchie, Cresime (ha sempre fatto di tutto per celebrarle sempre lui, senza delegare altri sacerdoti) e organizzazione della diocesi, dai suoi uffici alle strutture di governo.

Visita ad limina

Nel prossimo mese di aprile, i vescovi sardi si recheranno a Roma per la consueta visita “ad limina”, quella che ogni Conferenza episcopale deve rendere al Papa ogni cinque anni per presentare lo stato di salute della propria chiesa locale. E c’è già chi ipotizza che quella circostanza possa essere l’occasione più consona per un annuncio che a Cagliari, sino all’ultimo, sperano di non dover accogliere.L’eventuale partenza di monsignor Baturi, che sta dedicando un grande sforzo personale proprio alla riorganizzazione della diocesi, significherebbe un nuovo periodo di stasi prima di una nuova, faticosa ripartenza. Un’esperienza storicamente già vissuta, dalla Chiesa di Cagliari, troppe volte.

