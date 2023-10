Baturi: «Puntare su oratori e parrocchie» 

Gli oratori sono fondamentali: è lì che si partecipa alla proposta educativa della comunità cristiana. L’ha detto ieri nella basilica di Bonaria l’arcivescovo Giuseppe Baturi, vice presidente della Cei, all’assemblea ecclesiale per l’apertura del nuovo anno pastorale diocesano. Baturi si è concentrato anche sulla necessità di organizzare nelle parrocchie, o unendo gli sforzi tra quelle vicine, forme di sostegno allo studio destinate a ragazzi a rischio di abbandono scolastico e ai migranti. Ha citato infine l’attenzione verso il disagio economico, in particolare delle famiglie che hanno difficoltà a incidere sul percorso educativo e formativo dei figli.

«L'impegno», ha detto l’arcivescovo, «è delineare alcuni tratti della responsabilità educativa della Chiesa di Cagliari, soprattutto verso i bambini e i ragazzi giovani. Quindici anni fa», ha aggiunto Baturi, «in piazza Yenne, papa Benedetto XVI parlava di una crisi che inizia quando una società non sa più tramandare il suo patrimonio culturale e i suoi valori alle nuove generazioni. Oggi – conclude - c'è un'emergenza educativa che richiede genitori e formatori capaci di condividere quanto di buono e di vero hanno sperimentato in prima persona. E richiede quindi operatori, genitori, testimoni capaci di trasmettere valori. E non si può trasmettere nulla che non sia il dono di sé in quanto coinvolti in qualcosa di grande».

