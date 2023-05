Baturi: «Mi colpisce la fede dei sardi» 

Il simulacro di Sant’Efisio torna stasera (diretta su Videolina dalle 21) nella chiesetta di Stampace. E Cagliari potrà sciogliere il suo voto al martire guerriero. Ieri le celebrazioni a Pula, con la messa celebrata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi (nella foto di Renato Scano) e la processione a mare. Oggi di buon mattino inizierà il viaggio di ritorno. «Della fede dei sardi mi colpisce il gusto per la bellezza, in particolare i canti», dice monsignor Baturi in un’intervista a tutto tondo su lavoro, giovani, utero in affitto, celibato dei preti. Con qualche rivelazione personale.

