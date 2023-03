Baturi e il sogno dei bimbi migranti 

«Ce l’abbiamo fatta, siamo riusciti a realizzare il campo», dice entusiasta suor Anna, «e di questo dobbiamo ringraziare l’arcivescovo. I lavori sono quasi finiti, stiamo ultimando l’impianto di illuminazione per poter dare la possibilità a chi ce lo chiede, di utilizzarlo anche la sera. L’arcivescovo conosce molto bene la nostra comunità e si è subito dimostrato sensibile ad aiutarci. Noi avevamo già questo campo in terra battuta molto malandato. Un giorno monsignor Baturi è venuto a trovarci e i ragazzi l’hanno portato a vedere quel campo e gli hanno chiesto se poteva aiutarli a realizzarne un altro». Il progetto esisteva da tempo, «ma finora nessuno ci aveva aiutato. Poi è arrivato l’arcivescovo e tutto è cambiato». I più felici ovviamente sono i ragazzi, «non vedono l’ora. La maggior parte di loro gioca a calcio. Uno è stato voluto ad Asseminello per allenarsi col Cagliari, è molto bravo». Per loro «lo sport è fondamentale perché vengono fuori da situazioni molto brutte. Uno è arrivato con il barchino nelle coste di Sant’Antioco, è rimasto in ospedale tre mesi ed è in dialisi».

Il calcio è stata la loro salvezza e un campo dove poter giocare il loro sogno che adesso è diventato realtà. Grazie proprio all’aiuto di Baturi, all’interno dell’Oasi San Vincenzo è stato realizzato un campo da calcio in erba sintetica, con tanto di impianto di illuminazione, che sarà inaugurato proprio dall’arcivescovo il 25 marzo alle 11,30, con lo slogan “Al di là della strada…c’è il campo”. Una gioia per i tanti ragazzi, non solo i minori non accompagnati arrivati con i barconi ma anche quelli tolti dalle famiglie che nell’Oasi di suor Anna hanno trovato accoglienza e amore. Gli ospiti adesso sono 15.

La prima volta che è andato a trovarli gli hanno regalato un pallone tutto malandato, accompagnato da un biglietto “Questo è il pallone che rispecchia la nostra rabbia e le nostre lacrime”. E l’arcivescovo Giuseppe Baturi, non poteva non restare colpito davanti a quei ragazzi, arrivati per mare sopra un barcone e ospiti della comunità di suor Anna Cogoni a Terra Mala.

Il campo in regalo

Suor Anna

Le storie

Ragazzi sperduti, arrivati da soli, dopo viaggi per mare terrificanti, messi sui barconi dai genitori con la speranza di regalare loro un futuro migliore. Ablaym Mohamed, Igor, Daniele, dalla Guinea, dal Marocco, dall’Algeria e dall’Etiopia. «Uno di loro è arrivato quando aveva dieci anni», dice ancora suor Anna, «e nei primi tempi non si toglieva la maglietta perché era stato picchiato dagli scafisti, e aveva dei segni terribili. Adesso sono tutti sereni». Tutti insieme in questa comunità affacciata sul mare, che accoglie e fortifica. «Noi facciamo un progetto di inclusione sociale. Prendono il diploma di scuola media, fanno la scuola di alfabetizzazione e poi fanno dei corsi professionali».

L’arcivescovo Baturi ormai nella comunità è di casa e ogni volta che va a fare visita, i ragazzi lo accolgono con entusiasmo. Tanto più adesso che è riuscito a realizzare il loro sogno e a dare quel campo che chiedevano da tanto. Un impianto che non c’è nemmeno in città e che, in futuro potrà essere utilizzato anche da chi ne farà richiesta.

