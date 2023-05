Baturi (Cei): «Ora si accertino i fatti, ma queste azioni non sono tollerabili»  

«Ora è il momento di accertare i fatti e ci sarà chi dovrà giudicare senza voltarsi dall’altra parte, secondo la ferma volontà di Papa Francesco e, prima di lui, di Benedetto XVI. Hanno sempre incoraggiato ad accertare la verità nei casi di presunti abusi sessuali nella Chiesa». Giuseppe Baturi, segretario della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Cagliari, non si nasconde: in una serata di cresime, assicura che sul caso denunciato dal parroco di Abbasanta, Ghilarza e Norbello sarà fatta piena luce. Padre Paolo Contini ha intrapreso la strada giudiziaria nei confronti di chi, racconta, abusò di lui nel seminario minore: aveva 14 anni.

«Lo sforzo della Chiesa»

Monsignor Baturi non parla ovviamente del singolo caso di padre Contini, ma puntualizza che «la Chiesa prosegue la battaglia per la moralizzazione con la missione della giustizia nella verità, e quindi il primo impegno è per la verità. Non deve venir meno», aggiunge il segretario della Cei, «l’ascolto delle vittime per sollecitare a chi di dovere l’accertamento dei fatti, ma si deve anche continuare a fare prevenzione, formazione e informazione: è una battaglia affinché dentro la Chiesa non siano tollerati abusi sessuali e per creare un sistema che lo impedisca». Monsignor Baturi sa che tanto è stato fatto, «ma ancora non tutto: il 90 per cento delle Diocesi ha il Centro d’ascolto per le vittime, Cagliari compresa. Promuoviamo la cultura della prevenzione degli abusi nei confronti dei minori, non facciamo finta di nulla di fronte a ciò che avviene nella Chiesa e al di fuori, com’è giusto. Tutte le Diocesi sono impegnate a compiere ogni atto affinché questi fatti non accadano», conclude l’arcivescovo e segretario della Cei.

La diocesi di Oristano

Ad affrontare specificamente la questione di padre Paolo Contini è monsignor Roberto Carboni, vescovo di Oristano, nel cui territorio ricadono le parrocchie guidate dal sacerdote che ha denunciato gli abusi su di sé, all’epoca quattordicenne. Il vescovo concorda con monsignor Baturi: «Ogni denuncia di abuso e ogni vittima dev’essere accolta e ascoltata», poi alcune precisazioni. «Il sacerdote cui si attribuiscono gli abusi», è la prima, «non è dell’Arcidiocesi di Oristano, ma di un’altra in Sardegna. Padre Contini, a suo tempo, è stato da me accolto, ascoltato con attenzione e incoraggiato a formalizzare la segnalazione-denuncia. Ho comunicato con il vescovo della diocesi dove vive il sacerdote segnalato, cui si attribuiscono gli abusi. È iniziato così, secondo le linee guida del Servizio protezione minori e il Vademecum del dicastero per la dottrina della fede, l’iter: indagine previa, ascolto dei testimoni, invio della denuncia e della relazione sull’indagine al vescovo del sacerdote segnalato il quale, a sua volta, ha svolto altra indagine in loco e ha inviato la documentazione al Dicastero, preposto a trattare i casi di abuso. Il Dicastero in prima istanza ha archiviato il caso», che risale a trent’anni prima. Ma «padre Contini ha valutato non congrue le pene canoniche inflitte al sacerdote segnalato e ha voluto, come è suo diritto, impugnare la sentenza. La Congregazione ha accolto il ricorso e ha deciso di istruire un nuovo processo che verrà celebrato prossimamente in un tribunale indicato». Conclude il vescovo di Oristano: «Non si può non riconoscere quanto è stato fatto sino a oggi, dal dicembre del 2021, dalla Chiesa e da me personalmente, supportato dal Servizio diocesano protezione minori, come da prassi stabilita per casi come questi».