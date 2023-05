Baturi ai giornalisti:  «L’informazione sia un ponte di pace» 

«Non muri d’inimicizia ma piazze e ponti di pace»: l’esortazione dell’arcivescovo Giuseppe Baturi parte dalla Curia di via Cogoni. Arriva alla vigilia della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, edizione 57, che il segretario generale della Cei ha voluto condividere con i giornalisti, impegnati «in un’arte preziosa e delicata». Una mattina di riflessione, sostenuta dall’Ordine e dall’Ucsi Sardegna, dove la comunicazione, manco a dirlo, diventa uno dei mattoni fondamentali per tirar su anche quei ponti.

Ascolto e confronto

«In questo momento in cui la comunità cristiana vuole camminare per scoprire un nuovo modo di essere presente nel mondo, ci è sembrato significativo questo incontro per aiutare la chiesa ad ascoltare meglio la realtà e a trasmettere un messaggio utile agli altri. Con l'obiettivo di non alzare steccati», sottolinea l’arcivescovo. Nella casa della Chiesa cagliaritana, arriva anche l’invito di Papa Francesco a disarmare il linguaggio: «Non è una semplice questione tecnica o tecnologica, ma un faro che si accende nell’esplicitazione dei propri pensieri. Deve diventare una via di pace», osserva Vincenzo Corrado, che dal 2019 dirige l’Ufficio comunicazione sociale della Cei, e paragona il cammino sinodale al lavoro redazionale.

Laici e religiosi

È don Giulio Madeddu, direttore dell’Ucs (Ufficio comunicazioni sociali della diocesi), a fare da apripista: «In tempi in cui la comunicazione sembra sempre più legata a meccanismi asettici è fondamentale una rieducazione alla comunicazione, che abbia cuore e braccia aperte», dice ricordando le parole del Pontefice. Linguaggio cordiale, a cui fa riferimento anche la vicedirettrice Maria Luisa Secchi, prima di passare la parola a Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna: «I tempi del nostro lavoro danno sempre meno spazio alla riflessione. Occasioni come questa sono molto importanti», premette, per poi soffermarsi sul rapporto tra comunicatore e comunicazione. Richiama l’intelligenza artificiale che adombra il lavoro - umano - della categoria («Che ruolo avrà il giornalista a trattare le notizie se c’è un algoritmo a farlo al posto suo?»), puntando - cordialmente - il dito contro l’ecclesialese: «Vizio diffuso, ma se comunichiamo e chi ci ascolta o legge non capisce è del tutto inutile».