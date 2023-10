battuto il cus vola la ferrini 

Soffre e rischia, alla fine è la Ferrini che accompagna l’Amsicora al round 2 della Coppa Italia di hockey su prato maschile. La vittoria sul Cus Cagliari per 4-3 chiude i giochi con un turno di anticipo il girone D del round 1. Entrambe avevano l’identico obiettivo, vincere per passare il turno. La Ferrini, in vantaggio 4-1, ha mollato gli ormeggi nell’ultima frazione, dando respiro ai titolari. E il Cus ha colto l’opportunità riaprendo la partita. Passa la Ferrini nel secondo quarto con Perez, pareggia Anwar abile a sfruttare lo spazio nella difesa distratta. Segnano Sirigu, Perez e Ojeda, sembra finita, ma Olla e Labdo la riaprono. Tre corti per il Cus, Sorrentino salva la qualificazione.

A Uras si è giocato il derby tra Juvenilia e HT Sardegna, terminato 2-2 con doppiette di Garau e Serra. (m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA