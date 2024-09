Battuto e superato dal Cynthia ora l’uri è il fanalino di coda 

Cynthialbalonga 2

Atletico Uri 1

Cynthialbalonga (4-4-2) : Boschi; Galazzini (44’ st Nannini), Pasqualoni, Tinti, Cicioni; Simonetti, Bensaja, Manca (40’ st Rossi), Riola (38’ st Casazza); Ingretolli (10’ Rinaldini), D’Angelo (35’ st Cotugno). In panchina Iosa, Bellotti. Paolocci, Feri. Allenatore Giuseppe Ferazzoli.

Atletico Uri (3-5-2) : Cherchi; Pisano (21’ st Anedda), Rosseti, Dore; Ravot (11’ st Attili), Piacente, Fedele, Tuveri (11’ st Basciu), Melis; Demarcus (24’ st Fiorelli), De Cenco. In panchina Polato, Pionca, Jah, Animobono, Mari. Allenatore Francesco Mura.

Arbitro : Hamza El Amil di Nichelino.

Reti : 2’ Ingretolli, 15’ Fedele, 50’ Rinaldini.

Note : espulsi Bensaja, Rinaldini e l’allenatore Ferazzoli (C). Ammoniti Boschi, Pasqualoni, Manca e Rossi (C), Pisano, Rosseti e Piacente (A).



genzano. Atletico Uri sconfitto 2-1 al Bruno Abbatini di Genzano. Festeggia il Cynthialbalonga, che ha colpito all’avvio dei due tempi. Pronti-via e i padroni di casa colpiscono con Ingretolli, lanciato davanti a Cherchi. Domenica non fortunata per il 30enne attaccante, che al 10’ lascia il campo per infortunio. Al quarto d’ora gli uresi pareggiano con Fedele, pronto in area sul corner battuto da De Cenco. In apertura di ripresa, ancora su corner, Rinaldini è pronto alla deviazione di testa: 2-1. Al 74’ padroni di casa in dieci per l’espulsione dello stesso Rinaldini. Nel recupero Cynthia addirittura in nove per la seconda ammonizione al capitano Besaja. Al 96’ la traversa dice di no a un piazzato di Melis.



