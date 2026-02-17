Battuti gli Usa in finale: le nostre “frecce tricolori” ancora d’oro 20 anni dopo 

MILANO. È un filo tutto d'oro quello che unisce dopo vent'anni Milano e Torino nel segno dei cinque cerchi olimpici e a tenderlo sono i ragazzi del pattinaggio di velocità. L'Italia torna sul gradino più alto del podio con la nona medaglia d'oro ai Giochi di Milano Cortina conquistata contro gli Usa nella gara di inseguimento a squadre, grazie a Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che riescono nell'impresa dopo i trionfi di Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello ai Giochi invernali di Torino.

Per l'Italia è la medaglia numero 24, un oro in rimonta contro la squadra americana che si conclude con una volata finale dei tre atleti, mentre a fare il tifo per loro c'è in tribuna anche Francesca Lollobrigida. L'Italia ora guarda tutti dall'alto e come spiega lo stesso Fabris a caldo «mette il sigillo sulla qualità del suo pattinaggio di velocità», che ha conquistato in questi giochi quattro medaglie in tutto: tre d'oro, quella di ieri, le due di Francesca Lollobrigida e il bronzo di Riccardo Lorello. Per Davide Ghiotto questa medaglia è anche un trionfo personale dopo la delusione della 10mila in cui «ho fatto schifo», come lui stesso aveva ammesso accennando quasi a un possibile ritiro dopo la grandissima delusione di pochi giorni fa. Ma ora la gioia è incontenibile, anche per avere battuto gli Usa che sono campioni del mondo in carica.

Subito dopo la vittoria Giovannini ha esultato proprio mimando un gesto reso famoso da un cestista americano Steph Curry, alle Olimpiadi di Parigi, il night, night , una sorta di buonanotte agli avversari sconfitti. «Emozione incredibile dopo la delusione dei 10.000», commenta a caldo Ghiotto, «grazie a tutta la squadra che mi ha supportato, naturalmente è fondamentale il lavoro di squadra. Siamo stati molto vicini, sapevamo che questa gara era molto importante per noi e abbiamo lavorato tanto». Anche i compagni di squadra hanno supportato Davide Ghiotto. «Abbiamo fatto il nostro standogli vicino», spiega Michele Malfatti, «lui è un grande campione quindi non c'erano dubbi che avrebbe saputo risollevarsi. Abbiamo cercato di stargli vicino, sapevamo qual era la nostra forza di squadra, abbiamo lavorato su quello e alla fine ha pagato».

A festeggiare all'arena del ghiaccio di Milano Rho insieme agli azzurri c'è Fabris, responsabile della pista a Rho, l'eroe di 20 anni fa che rivive le emozioni delle altre Olimpiadi in casa. Il legame con questi atleti campioni di vent'anni fa e che oggi hanno un ruolo tecnico è forte. I tre dell'oro di Torino «sono stati fonte di grande ispirazione», prosegue Ghiotto, «io mi ricordo che li avevo visti alla tv che ero ancora molto piccolo, non avevo in mente di provare il pattinaggio sul ghiaccio, perché vengo dal mondo delle rotelle. Però nel corso degli anni ho avuto la possibilità di parlare con loro e sicuramente il dato di oggi è merito anche di tutti quei discorsi che abbiamo fatto». C'è chi ha parlato di miracolo per il pattinaggio di velocità azzurro ma questa è una definizione che non piace agli atleti. A far trionfare l'Italia in questa gara in cui ci si gioca tutto in pochi giri di pista è stato soprattutto il grande lavoro di squadra. «Secondo me non è un miracolo questo», evidenzia Andrea Giovannini, «ma è veramente figlio del lavoro che è stato impostato e della squadra che è stata creata. Siamo partiti anni fa che eravamo veramente pochi atleti, adesso siamo un gruppo numerosissimo e riusciamo a fare degli allenamenti di grande qualità». Ora la speranza dei tre atleti è che possa esserci sempre più spazio in Italia per questo sport, anche con delle piste al coperto che possano essere all'altezza, come quella dove hanno trionfato a Rho.

