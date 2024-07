Battute involontarie al Lazzaretto con Immanuel Casto 

Dopo i 30 sold out nelle 33 date del tour nazionale per teatri e club Immanuel Casto fa tappa a Cagliari. Dopodomani alle 21 sarà al Lazzaretto di Cagliari con lo spettacolo “Non erano battute - Il Casto Divo a teatro”, un monologo meta-comico sul mondo della comunicazione.

«“Non era una battuta” è una frase che pronuncio spesso», spiega Casto, «ogni volta che dico qualcosa di involontariamente comico, magari per la formulazione lapidaria o l’uso letterale del linguaggio che faccio. È vero che, con il tempo, ho iniziato a utilizzare intenzionalmente l’umorismo rendendolo parte del mio lavoro, ma sono frequenti le occasioni in cui ripeto quella frase. Ecco perché, uscendo dalla dimensione musicale, ho scritto uno spettacolo meta-comico, dedicato ai “segreti” della comunicazione che ho decifrato in decenni di osservazione, per poi scoprire che per gli altri erano… ovvietà. A proposito di scoperte: per me è stata una sorpresa capire che al mio pubblico interessa sentirmi mentre sviluppo ragionamenti. Anche da ciò è nata la voglia di fare questa scommessa, che enfatizza aspetti di me che pensavo di dover reprimere».

