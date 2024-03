Battuta la Lettonia, l’Under21 è ancora in testa al girone 

Italia U21 2

Lettonia U21 0

Italia U21 (4-3-2-1) : Desplanches; Zanotti (85’ Kayode), Ghilardi, Calafiori, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Miretti (67’ Esposito), Casadei (85’ Fazzini); Gnonto (85’ Oristanio). Ct Nunziata.

Lettonia U21 (4-4-1-1) : Beks; Novikovs, Reingolcs, Sliede, Maslovs; Rascevskis (83’ Anmanis), Vientiess, Melniks, Melkis (46’ Rekis); Vapne (83’ Zaleiko); Puzirevskis (57’ Lizunovs, 65’ Meinis). Ct Basovs.

Arbitro : Farrugia (Malta).

Reti : 32’ Casadei, 79’ Fabbian.

Note : ammoniti Reingolcs e Maslovs.

Cesena. L’Italia Under 21 liquida la pratica coi pari grado della Lettonia e respinge l’assalto dell’Irlanda, vittoriosa a San Marino con un netto 7-0. La sesta giornata del Gruppo A di qualificazione ai Campionati europei Under 21, in programma nel 2025 in Slovacchia, è tutto sommato positiva per gli Azzurrini del ct Carmine Nunziata, che a Cesena vincono 2-0 e restano in testa al girone con 14 punti a fronte dei 13 degli immediati inseguitori. Nel girone di ritorno l’Italia giocherà quattro partite su cinque in casa.

Nunziata non ha a disposizione Bove e l’altro romanista Baldanzi, infortunati, così punta su Calafiori in difesa, Miretti a centrocampo e Gnonto in avanti insieme a Casadei. Parte forte la Lettonia col portiere degli azzurrini Desplanches chiamato a sventare un tiro pericoloso di Melkis. Poi ci prova Puzirevskis che sfiora la traversa.

Passano i minuti e l’Italia alza il ritmo e prende in mano la situazione: arrivano le occasioni con Ndour, Fabbian e Prati (in campo per tutti i 90’). A portare avanti la squadra pensa Casadei alla mezz’ora con una prodezza. Poi è un monologo di Gnonto e compagni, che nel finale di primo tempo si divorano il gol del 2-0 con Fabbian che non approfitta di un regalo del portiere Beks. La ripresa comincia come si erano chiusi i primi 45’, con gli Azzurrini alla ricerca del raddoppio: prima con Gnonto, poi ancora con Casadei e Miretti che centra un palo. Nel finale arriva il 2-0 di Fabbian, poco dopo entra in campo anche Oristanio. Finisce 2-0 con tre punti meritati per mettere al sicuro, almeno per adesso, il primo posto. Martedì la sfida alla Turchia.

