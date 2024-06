Battuta la Corea,  le azzurre a Parigi 

Un'altra Italvolley a guida Velasco alle Olimpiadi. Prosegue il cammino vincente dell'Italia nella Pool 6 di VNL di Fukuoka in Giappone, nel giorno in cui diventa matematica la qualificazione a Parigi 2024. Dopo il successo all'esordio con il Canada ed il raggiungimento aritmetico del pass olimpico attraverso il world ranking, le azzurre hanno superato con un netto 3-0 (25-16; 25-11; 25-12) la Corea del Sud ottenendo l'ottava vittoria in Nations League. Successo di prestigio che sugella la qualificazione alle Finals in programma settimana prossima a Bangkok (dal 20 al 23 giugno). Best scorer del match Ekaterina Antropova (20 punti) lanciata titolare così come Fahr, Bonifacio e Degradi.

Tempo per festeggiare ce ne sarà poco visto che oggi, alle 8.30 italiane, l'Italia affronta gli Stati Uniti nella penultima fatica della fase intercontinentale di VNL che si chiuderà domani alle ore 8 italiane contro la Serbia. In palio, oltre ai punti ranking in ottica sorteggio dei gironi olimpici, anche la possibilità di migliorare la propria posizione nella classifica generale in vista delle Finals.

«Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo, qualificarci alle Olimpiadi, che non era impossibile, ma andava fatto - le parole del ct azzurro Julio Velasco - poi abbiamo anche raggiunto le Finali di Nations League che era un traguardo in cui credevo, al punto che avevo proprio organizzato il lavoro estivo proprio su questo. Sono felice della partita disputata dalle ragazze che solitamente giocano meno: tutte loro hanno fatto benissimo sia chi ha iniziato che chi è entrato dopo».

