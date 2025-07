Battuta Cuba 3-1: l’Italia in semifinale 

Ningbo. La pallavolo azzurra sempre più protagonista. La nazionale maschile vola in semifinale di Nations League grazie al successo per 3-1 (25-18, 25-18, 20-25, 25-21) contro Cuba nella sfida inaugurale delle finals del torneo giocata al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo. Ora la squadra allenata da Ferdinando De Giorgi affronterà il 2 agosto la vincente della sfida odierna tra i campioni olimpici della Francia e la Slovenia. In semifinale anche il Brasile (3-1 alla Cina padrona di casa) È l'undicesima vittoria nella manifestazione 2025, dopo le tre ottenute in Canada (week 1), le tre a Chicago (week 2) e le quattro a Lubiana (week 3).

Contro Cuba, gli azzurri sono stati bravi a partire subito forte e conquistare i primi due set. Dopo aver ceduto nel terzo, ancora una volta si è vista anche la capacità di uscire dalle situazioni più complicate: miglior realizzatore dell'incontro è stato Yant (Cuba) con 22 punti. Tra le fila italiane in evidenza Michieletto con 18 punti e Rychilicki (16). «Siamo in semifinale e questo era un obiettivo che ci eravamo prefissati», le parole di Gianluca Galassi. «È stata una partita difficilissima, sappiamo benissimo che loro sono una grande squadra con dei momenti in cui riescono a spingere forte ma noi siamo stati bravi a stare li. Peccato solo per il terzo set».

