Battuta anche la Primavera in casa contro il Monza 

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev, Idrissi, Catena (1’ st Pintus), Cogoni, Arba, Marcolini, Sulev (30’ st Ardau), Malfitano (12’ st Balde), Carboni (40’ st Pulina), Konate (1’ st Trepy), Achour. In panchina Renna, Wodzicky, Conti, Deriu, Franke, Casali. Allenatore Pisacane.

Monza (4-3-3) : Ciardi, Kassama, Ravelli, Lupinetti, Capolupo, Colombo, Berretta (31’ st Diene), Dell’Acqua, Marras (40’ st Bagnaschi), Fernandes (25’ st Brugarello), Antunovic (41’ st Nené). In panchina Bifulco, Cattaneo, Martins, Zini, Giubrone, Graziano, Ballabio. Allenatore Lupi.

Arbitro : Scatena di Avezzano.

Reti : 15’ pt Marras, 21’ pt Carboni, 2’ st Antunovic.

Rallenta la Primavera di Fabio Pisacane, sconfitta 2-1 al Crai Sport Center dal Monza. I rossoblù, reduci da due vittorie consecutive, sprecano un’incredibile chance, quella di portarsi al quinto posto e, quindi, in piena zona playoff.

Il match

L’atteggiamento aggressivo del Monza nei primi minuti spiazza il Cagliari che fatica ad uscire dal pressing ospite. Sono proprio i brianzoli ad aprire le marcature, al 16’, con Marras. Il Cagliari, schiacciato, cerca di giocare di rimessa. E proprio su una punizione nata da una ripartenza di Carboni, la squadra di Pisacane si conquista poi un calcio di rigore al 20’. Dal dischetto si presenta capitan Carboni che segna ma sulla respinta di Ciardi. Nella seconda parte della prima frazione le due squadre palleggiano prevalentemente per vie orizzontali. La ripresa inizia con il nuovo vantaggio ospite siglato da Antunovic. Al 51’ Sulev colpisce la traversa dalla distanza. Il Cagliari cresce progressivamente, Achour sfiora il 2-2 al 58’ e al 61’. Dal 69’ il Monza rimane in dieci per l’espulsione, per doppio giallo, di Kassama. La squadra di Pisacane attacca fino al 99’ ma senza trovare la rete.