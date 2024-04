Battuta 3-2 a Roma l’Alfieri è seconda 

Si ferma dopo sei vittorie la striscia della Pan Alfieri Cagliari nella B2 femminile di volley. A Roma è stata battuta dal Volleyrò 3-2 (24-26, 25-15, 12-25, 25-17, 18-16) ma è stata a un passo dall’impresa, quando nel tie break ha avuto due match point. Volleyrò, quarta in classifica, schiera le migliori Under 18 del panorama giovanile. L’Alfieri con il punto di Roma è certa di restare al secondo posto. Il derby di B2 l’ha vinto l’Audax Quartucciu 3-1 (25-20, 19-25, 25-21, 25-20), battuto il Garibaldi La Maddalena. Punto finale di Sara Aritzu (attacco e muro out). Le ragazze di Cadoni continuano a sperare nella salvezza. Sconfitta interna inattesa per La Smeralda Ossi, battuta 3-0 dal Viterbo, dopo tre set persi per soli due punti.

Buone notizie anche dalla B1 femminile. La Capo d’Orso Palau ha battuto la Don Colleoni Bergamo 3-1 e resta agganciata alla zona playoff, ma mancano due partite al termine del campionato. E’ stata un’altra partita da brividi. Vinto il primo set, la squadra di Guidarini ha perso il secondo ed ha salvato il terzo, concluso 28-26.

In B maschile, la Stella Azzurra Sestu ha battuto il Montichiari 3-0: è la quarta vittoria del campionato. Sfortunato il Volley Borore, ko 3-0 dall’Almevilla, con due set persi ai vantaggi.

Riecco le azzurre

Torna a radunarsi domani a Milano, agli ordini del ct Julio Velasco, la Nazionale femminile in vista della Nations League. Tra le 16 atlete non c’è ancora Alessia Orro, reduce dalla semifinale scudetto. L’Italia due amichevoli contro la Svezia (8-9 maggio alle 19) a Novara e Piacenza.

