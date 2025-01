Battocletti trionfa a Bolzano e punta ad Alà 

BOLZANO. Il bis a Bolzano per chiudere un fantascientifico 2024. Nadia Battocletti ha vinto, come già fatto l'anno precedente, la corsa di San Silvestro Boclassic a Bolzano, addirittura con esattamente lo stesso tempo (15’30”) sui 5 chilometri. La trentina, tre volte campionesse europea (5.000, 10.000 e cross), ha battuto in volata la etiope Aleshign Baweke (di 5”). La truca Yasemin Can (a 36”) ha completato il podio. Per la cronaca, nella gara maschile sui 10 chilometri il beniamino di casa Yeman Crippa ha invece mancato il successo, arrivando secondo allo sprint dietro l'etiope Telahun Haile Bekele (primo in 27’59”) e davanti al keniano Charles Rotich (a 9”).

Per la 24enne Battocletti (che nel 2024 ha colto anche lo storico argento olimpico nel 10.000 metri) adesso torna il tempo dei cross: nel suo calendario ci sono il “Campaccio” lunedì e il Cross di Alà dei Sardi il 26 gennaio. Nella nona edizione della gara dedicata a Elisa Migliore, Nadia dovrebbe essere la stella, nonostante il cast che l’Alasport sta mettendo a punto sia sempre più vicino ai livelli della storica, omonima gara. La rinuncio dell’ultim’ora a correre lo scorso anno fa aumentare il desiderio degli appassionati di vederla correre nell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA