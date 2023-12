Battocletti sale sul podio europeo 

Per la prima volta in 29 edizioni, un'italiana sale sul podio nella categoria assoluta agli Europei di cross: è Nadia Battocletti, che conquista la medaglia d'argento nel fango di Bruxelles, all’ombra dell’Atomium. Ha chiuso invece al 13° posto la prova maschile l'altra punta di diamante della spedizione azzurra, Yeman Crippa.

Sui nove chilometri di un percorso pesantissimo al parco di Laeken, l'azzurra che nelle giovanili ha vinto quattro ori nella specialità, si stacca dopo circa 3500 metri dalla norvegese medaglia d'oro Karoline Bjerkeli Grovdal, al suo terzo titolo consecutivo, ma nel giro conclusivo riesce ad afferrare la seconda piazza con il tempo di 34’35”, tenendo dietro di 7” la britannica Abbie Donnelly.

Nella gara maschile, sulla stessa distanza, Crippa non riesce a tenere il passo dei migliori e resta fuori dalla top 10 con il tempo di 30’47". La medaglia d'oro è stata vinta dal francese Yann Schrub (30’17”) davanti al norvegese Magnus Tuv Myhre e al belga Robin Hendrix.

Nella staffetta mista, l'Italia campionessa in carica è rimasta appena fuori dal podio. Gaia Sabbatini, Mohad Abdikadar, Marta Zenoni e Pietro Arese hanno chiuso al 4° posto dietro Francia, Olanda e Gran Bretagna. Nelle gare giovanili (Under 20 e Under 23), l’unico piazzamento tra i milgiori venti è il dodicesimo posto dello Junior Francesco Ropelato.

