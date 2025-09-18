VaiOnline
Atletica leggera.
19 settembre 2025 alle 00:17

Battocletti pronta per il bis 

Mondiali: l’azzurra in finale nei 5000. Oggi tocca ai triplisti 

Archiviata con unanime apprezzamento in tutto il mondo sportivo la vittoria del ventenne fenomeno Mattia Furlani nel lungo, l’Italia è pronta a calare le altre carte per rimpinguare il proprio bottino di medaglie. Una è sicuramente Nadia Battocletti (altra figlia d’arte, non a caso) che dopo lo stupendo argento nei 10.000 metri va all’assalto del podio dei 5.000. Il primo passo è stato compiuto in una batteria che l’ha vista correre in scioltezza (14'46"36 il crono) e qualificarsi per la finale con il secondo posto. A precederla, con una volata non necessaria che è sembrata un vero e proprio test per la finale, è stata in 14'45”59 proprio la keniana Beatrice Chebet, oro sulla distanza doppia. «Non mi aspettavo una gara così tirata, ma va bene. Questa qualifica è filata liscia, ma è in finale che ci si scatena. Ho recuperato bene dai 10mila», ha detto la mezzofondista trentina ai microfoni Rai, mostrando un sorriso rivelatore di una condizione psicofisica ideale. L’appuntamento è per domani alle 14.29.

Le altre gare

Ieri nelle altre prove, ha brillato Eloisa Coiro che è entrata in semifinale (oggi alle 13.43) negli 800 metri con il terzo posto in batteria con 2’01”86 dopo aver corso all’interno. Fuori invece Elena Bellò (2’02”14). Niente da fare nella qualificazione dell’alto per Asia Tavernini e Idea Pieroni, entrambe eliminate a 1,88 (sarebbe bastato per la finale) dopo aver saltato 1,83 al terzo tentativo. Oggi occhi puntati sulla pedana del triplo dove dalle 13.50 Andy Diaz e Andrea Dallavalle lotteranno per le medaglie.

