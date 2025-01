Battocletti domina al Campaccio: la attende Alà 

Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) ha vinto il 68° Campaccio Cross Country e rimette sul gradino più alto del podio un’azzurra 31 anni dopo Silvia Sommaggio. La 24enne trentina (argento olimpico a Parigi nei 10000 e campionessa europea di corsa campestre) domina la tappa Gold del circuito Cross Country Tour World Athletics, a San Giorgio su Legnano, in una giornata di freddo e pioggia. Sui 6 km (percorsi in 21'14”) precede Elisa Palmero (Esercito) di 44” e la finlandese Susanna Saapunki 52”. Battocletti sarà il 26 ad Alà dei Sardi dove troverà anche la Promessa Ginevra Mei (Academy Olbia), ieri 29ª nel cross corto di 4 km.

In campo maschile, dominio africano sui 10 km con l’etiope Telahun Haile Bekele primo in 31’32” davanti a Celestin Ndikulana (Burundi, a 18”) e Oscar Chelimo (Uganda) che arriva a 37” e precede di un soffio il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui. Settimo Iliass Aouani, primo azzurro. Buon 30° posto per Francesco Mei (Academy Olbia) a 3’52”.

RIPRODUZIONE RISERVATA