Battistolli rimonta e trionfa per 0”5 

Una rivoluzione alla penultima speciale nel 21º Rally dei Nuraghi e del Vermentino a Berchidda: Alberto Battistolli e Simone Scattolin (Skoda Fabia Rs Rally2, in 52’39”8) hanno rimontato i 10” di ritardi da Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni (Skoda Fabia Rs Rally2), vincitori delle prime quattro prove su sei complessive. Il vicentino sui 20 km della Pattada-Oschiri 2 ha colmato il gap e ci ha aggiunto 5 fondamentali decimi per brindare a un successo che sembrava ormai irraggiungibile.

A 33”, terzo il finlandese Jaakko Lavio (con Antti Haapala) che aveva esordito in Italia, e su una “quattro ruote motrici”, proprio un anno fa a Berchidda e che è tornato su Fabia Evo R5, poi Oldrati-Ciucci, che prendono punti preziosi per il “tricolore” Rally Terra, così come Tiramani-Grimaldi, quinti. Spicca il settimo posto assoluto di Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, sempre incisivi ed efficaci su Ford Fiesta Rally3. Applauditissimi Fabrizio Marrone e Francesco Fresu (Skoda Fabia Evo), dodicesimi con l’exploit del secondo posto sulla Alà 1. Tra le “due ruote motrici”, i migliori i tedeschi Müller-Ruf (al 18° assoluto). Buonissimo l’afflusso di pubblico per la manifestazione organizzata da Rassinaby Racing.

Nel Vermentino Historicu (tappa del tricolore Terra Storico), successo sardo con Costantino Mura e Marco Demontis (Ford Sierra Cosworth 4º Raggruppamento).

Classifica : 1) Battistolli-Scatto- lin (Skoda Fabia Rs R5) in 52'39”8; 2) Ciuffi-Cigni (Skoda Fabia Rs R5) a 0”5; 3) Lavio-Haapala (Skoda Fabia Evo R5) a 33”3; 4) Oldrati- Ciucci (Skoda Fabia Rs R5) a 1'19”3; 5) Tiramani-Grimaldi (Skoda Fabia R5) a 1'48”2. Classifica Historicu : 1) Mura-Demontis (Ford Sierra Cosworth) in 1.01'44”3; 2) Tonelli-Debbi (Ford Escort Rs) in 8''; 3) Pelliccioni- Ercolani (Ford Escort Rs) a 52”5.

