Battistolli: «Ho rischiato e ho vinto» 

Nel nome del padre. Alberto Battistolli, vicentino su Skoda Fabia Rs Rally2, ha iscritto il proprio nome nella ventunesima riga dell’albo d’oro del Rally dei Nuraghi e del Vermentino ma nella colonna a fianco, quella del “Vermentino Historicu” spiccano le due edizioni vinte da Lucky (cioè suo padre) e Fabrizia Pons. Battistolli ha vinto per mezzo secondo su Ciuffi-Cigni e ammette: «Vittoria al cardiopalma, abbiamo buttato il cuore in prova e siamo contenti oltre l’immaginabile. Io non me lo aspettavo, Simone Scattolin mi aveva chiesto di crederci e un grazie va a lui per avermi tenuto sul pezzo fino alla fine. Ho preso qualche rischio, sarebbe stupido negarlo, ma tutti ci giochiamo dei jolly ogni tanto. Sono riuscito a restare concentrato e, pur avendo fatto qualche errorino, è stata una prova di testa incredibile», le sue parole.

Il Rally allestito da Ranninaby Racing con il supporto della Regione Sardegna, di Ac Sassari, di Aci Sport Delegazione Sardegna e il patrocinio di Forestas, va in archivio annotando anche gli altri vincitori (Mura-Demontis su Ford Sierra Cosworth nello storico, Mengozzi-Brun su Toyota Hilux Overdrive nel Cross Country, Castagnera-Tassile su Can Am Maverick X3 nel Cross country Ssv) e aggiornando le classifiche, dato che vantava titolazioni importanti, prime fra tutte quella del Campionato Italiano Rally Terra.

