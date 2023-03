Battistina Marras entra nel club dei centenari 

Urzulei in festa per la sua centenaria Battistina Marras. Ha festeggiato il bellissimo traguardo con una torta e circondata dall'affetto della sua amata famiglia, in compagnia di amici, vicini di casa e del parroco don Marco Congiu. Ad omaggiarla anche il sindaco Ennio Arba e l’amministrazione che le hanno donato una targa ricordo.

Donna d'altri tempi, nella vita oltre a mandare avanti la casa e accudire la famiglia ha sempre lavorato in campagna, raccoglieva l'asfodelo dal quale realizzava con i suoi steli le “corbule” meravigliosi cestini artigianali. Cuciva e ricamava, lei stessa confezionava il costume tipico del paese per figlie e nipoti. Conosciuta e amata per la sua generosità, sempre pronta a dare consigli e aiutare tutti.

Oggi è vedova, ha avuto quattro figli e tre nipoti. D'inverno ama stare davanti al camino e nelle belle giornate godere del sole. Mangia ancora di tutto, come i culurgioni ovviamente fatti in casa e il minestrone come quello che preparava lei una volta. «Per noi è un orgoglio – dice la figlia Rita – ci ha insegnato tutto». E così anche Battistina entra nel club dei centenari.

