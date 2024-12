Battistelli: dall’orfanotrofio alla grande lirica  «E sull’Isola so tutto da Caterina Murino» 

Caterina Murino l’ha messa sull’avviso: «La Sardegna è bellissima, c’è molto da vedere e molto da gustare». Mariam Battistelli, giovane soprano mantovano che interpreta Adele nel “Pipistrello” di Johann Strauss jr. (il debutto venerdì al Teatro Lirico di Cagliari) l’ha presa in parola, e poiché nell’isola non c’è mai stata, e con Murino ha trascorso un po’ di tempo sul set di “The Opera!” di Davide Livermore, ha già annotato luoghi e piatti.

Quella cinematografica «è stata un’esperienza esaltante», rammenta Battistelli, che per il musical sul mito di Orfeo ed Euridice, presentato al Festival del cinema di Roma alcune settimane fa, ha lavorato oltre che con Caterina Murino, con Vincent Cassel, Fanny Ardant e Rossy de Palma. Non le dispiacerebbe ripeterla, anzi. Al momento, e per la prima volta, indossa i panni di Adele, la cameriera dallo spirito allegro, indipendente e con i modi da padrona della celeberrima operetta di Strauss, che torna a Cagliari dopo ventiquattro anni nell’allestimento del teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, la regia di Oscar Cecchi e la direzione di Nikolas Nagële. Il suo sogno, è interpretare Aida, la principessa figlia del re di Etiopia Amonastro.

Nella patria del personaggio verdiano Mariam Battistelli è nata 36 anni fa, ma aveva solo pochi mesi quando è stata adottata da una famiglia mantovana, perché la madre naturale l’aveva affidata all’orfanotrofio «ero stata lasciata lì ancora con il cordone ombelicale», ha ricordato più volte. Di lei si sono presa cura prima le suore cattoliche di una missione a oltre duecento chilometri da Addis Abeba. Poi, insieme con una ventina di bambini, è stata portata in Italia. Mariam, come la Madonna, è il nome che le hanno dato le suore.

Ci è tornata?

«Ci sono stata nel 2010. Ero molto curiosa di visitare il luogo delle mie origini. È stata un’esperienza molto toccante, sono rimasta lì una decina di giorni. Ho visitato l’orfanotrofio e poi la missione. Mi piacerebbe molto tornarci».

Ha sempre amato cantare?

«Da piccola canticchiavo le sigle dei cartoni animati. Non capivo le parole, però eseguivo i motivi. La passione per la musica classica me l’ha contagiata mia nonna che canticchiava le arie dell’Opera».

Com’è avvenuto l’incontro con la lirica?

«Un po’ per caso. Una maestra mi ha sentito cantare durante uno spettacolo al Palazzo Te. Le è piaciuta la mia voce e mi ha presentato al direttore del coro delle voci bianche. Avevo 8 anni, forse 9, e prima di iniziare il percorso per divenire una cantante lirica ho dovuto aspettare che si definisse la voce, nel frattempo ho studiato flauto traverso».

Gli incontri fortunati sono un motivo ricorrente nella sua vita.

«Assolutamente sì. Bisogna sempre essere nel posto giusto al momento giusto. Naturalmente, bisogna arrivarci preparati».

Un altro incontro determinante è stato quello con il tenore Placido Domingo.

«L’ho incontrato in un ristorante a Mantova. Io facevo la cameriera, e nel frattempo studiavo al Conservatorio, e lui era impegnato nell’allestimento del Rigoletto. Il mio datore di lavoro ci ha fatti conoscere, e da lì sono andata a Valencia, e ho fatto altre esperienze importanti per la mia carriera».

Che cosa aggiunge di lei nei personaggi che interpreta?

«L’interpretazione è sempre dipendente dalle direttive del regista e dello scenografo. Una traccia di ciò che siamo si deve cercare nelle sfumature. Ad Adele, per esempio, che è una donna molto vitale, dono eleganza».

Quali sono le donne della lirica con cui è più in sintonia?

«Adina, la protagonista di “Elisir d’amore”, mi piace molto per la sua sfrontatezza, l’indipendenza, il buon cuore. Somiglia ad Amaltea di “Mosè in Egitto”. Amo anche Norina, del “Don Pasquale”, può sembrare antipatica, ma non lo è. Sono donne che hanno tutte una grande umanità».

Modelli femminili che appartengono al passato...

«Non lo so. Del resto questa è anche la visione che si ha dell’opera lirica, ma secondo me molte storie possono essere sovrapposte ai giorni nostri».

Forse il modo di vivere i sentimenti?

«Direi di sì. È ovvio che per moltissimi aspetti non abbiamo niente in comune, o quasi, con le storie messe in scena dalle opere e, tuttavia nel modo di affrontare i sentimenti, o nei caratteri dei personaggi, è facile ritrovare molto di ciò che siamo anche noi, uomini e donne di oggi».

