Battibecco sul presepe, assolto l’ex sindaco Littarru 

L’ex sindaco di Desulo, Gigi Littarru, è stato assolto «perché il fatto non sussiste» dalle accuse di diffamazione. A deciderlo la Corte d’appello di Cagliari, che ha riformato la sentenza di primo grado per quella che era una presunta diffamazione, figlia di una polemica scoppiata tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017. All’epoca i vigili urbani di Desulo avevano fatto notare a un’imprenditrice del paese, che davanti alla propria attività aveva allestito la rappresentazione della Natività, che per le statuine era necessaria un’autorizzazione e che il presepe preparato non la aveva. Da qui l’invito dei vigili alla regolarizzazione con domanda e versamento simbolico di un euro per l’occupazione del suolo pubblico. Vicenda ingigantita dai social: era nato un botta e risposta su Facebook.

L’allora primo cittadino di Desulo, rispondendo ad un post polemico su quanto avvenuto, dal suo profilo aveva replicato: «Al sindaco non danno fastidio gli alberi di Natale e i presepi. Al sindaco da fastidio l’arroganza, la maleducazione e non rispettare le regole». Lo scontro poi era proseguito con una lettera inviata dal sindaco alla proprietaria di una rivendita e alla stazione dei carabinieri, dove Littarru (difeso da Enrico e Pierluigi Meloni), secondo la querela, aveva utilizzato espressioni offensive nei confronti della compaesana. Ma per i giudici quelle parole non erano certo diffamatorie.

